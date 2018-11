Maar dat is scheepsantiek!

Scheepsantiek.

Tot een twintig jaar terug was scheepsantiek erg in. In Oostende en Knokke waren er zelfs handelaren in gespecialiseerd. Ze verkochten niet alleen scheepslampen maar ook dergelijk scheepsmeubilair. Dit is zo'n typische ladenkast in 'bootstijl'. De algemene lijn is van Britse inspiratie. Dit zou een Engels kastje kunnen zijn. Uiteraard werd er massieve mahonie gebruikt in combinatie met koper. De twee basismaterialen uit de vroegere scheepsbouw. Met motonave wordt gewoon motorschip bedoeld. De naam van de boot waarin dit ladenkastje stond was de 'Cadice'. Over de Cadice vinden we niet meteen info. Ik kan me wel inbeelden dat er meer boten varen, of hebben gevaren met een naam verwijzend naar Cadiz! Echt oud is deze kast niet: zo'n 50 à 60 jaar. De waarde ligt rond de 200 à 250 euro. Het is in ieder geval een oerdegelijk meubel!