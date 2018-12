Leuke rommelmarktvondst: een antieke theebus

Een forse theebus.

Wat een leuke vondst! Vooral grote thee- en koffie trommels zijn gezocht en ook vrij zeldzaam. Waarom? Omdat ze zelden voor particulier gebruik dienden. Zo'n grote trommel (vermoed meer dan 35 cm) stond in de winkel. Ook niet in de dorpswinkel, omdat zaken waar thee in grotere hoeveelheden werden verkocht zich in de stad bevonden. En zoveel thee- en koffiewinkels zijn er nooit geweest. Dus is zo'n grote bus altijd wat zeldzaam.

Zoals u wellicht weten komt het theedrinken uit Zuid-Oost-Azië. De eerste thee belandde in Europa in de 16de eeuw en werd ingevoerd door Portugezen. Hun handel werd al snel overgenomen door Nederlanders en Britten. Dit zijn dan ook dé theedrinkende landen van Europa geworden. Wij hebben eerder een koffiecultuur. De thee werd ingevoerd door onder meer de Verenigde Oostindische Compagnie en de East India Company. Maar in de 19de eeuw hielden die op te bestaan en liep zodoende hun monopoliepositie af. Van toen af werd er massaal thee uit het Oosten ingevoerd doorgaans door zgn 'theeklippers': snelvarende stalen schepen. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw werd er dus veel meer zwarte thee gedronken dan ooit tevoren. En precies in deze context hoort deze bus thuis. In die tijd openden heuse thee- en koffiewinkels hun deuren en daar stonden dergelijke blikken trommels te pronk. Deze bus is een 100 jaar oud en van bedrukt blik. De vorm gaat terug op Oosterse theebussen. Het decor werd door een Europeaan getekend, maar in Chinese stijl. Deze fraaie doos schatten we op een 75 euro.