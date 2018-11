Leuk rommelmarktvondstje

Wijn of bier?

In de late 17de, 18de en 19 de eeuw werden dit soort schenkkannen overal gebruikt. In Italië en Frankrijk meer voor bronwater op tafel en elders wellicht ook voor wijn of bier. Zo werden er begin 19de eeuw veel schenkkannen vervaardigd in ons land, onder meer in Brussel, voor Lambiek. In die tijd dronk men eigenlijk amper water, omdat het meeste put- en regenwater besmet of bezoedeld was. Men dronk veel licht alcoholische dranken, zoals wijn, eventueel aangelengd met water, of tafelbier. Qua stijl ziet deze kan er nog laat 18de eeuws uit. Ofschoon dezelfde modellen ook nog tot een eind in de 19de eeuw werden vervaarigd bij ons en in Frankrijk. In vermoed dat deze kan Noord-Frans is. De waarde ligt rond de 25 à 30 euro. Dat is minder dan vroeger, toen je daarvoor snel 200 à 300 euro voor zou hebben neergeteld. Het is sowieso een decoratief object!