Klopt het dat dit een aquarel is van een beroemde tekenaar?

George Ernest Studdy.

Wat een leuke aquarel-tekening! Het gaat om de 'knock-out' van een vervelende aap. Een aquarel uit de reeks van 'Bonzo the Dog" die door de Britse tekenaar George Ernest Studdy (1878 - 1948) werd bedacht. Deze vrij bekende commerciële tekenaar illustreerde voor heel wat kranten en magazines. Dit is een van zijn prenten. Maar aan de hand van deze foto kan ik niet uitmaken of het een prent is, gedrukt dus, of een aquarel. Indien een aquarel dan ligt de waarde al snel tussen de 1000 en 1500 euro, indien druk 50 euro. Zoiets kan je best in de UK aanbieden. Hoe zie je of het een aquarel is? Haal het uit de lijst en kijk met een vergrootglas. Merk je offset puntjes, dan is het drukwerk. Succes!