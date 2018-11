Kitsch uit de sixties.

Het gaat om kitsch uit de sixties. Over Fioretta vinden we amper iets op het net, maar hebben wel gelijkaardige tafels gezien. Is typisch opsmuk uit die tijd, die nu weer in de mode is. De productie lijkt me Italiaans en doet wat denken aan de productie van de Parijse firma Maison Charles. Maar Maison Charles lijkt me verfijnder en beter afgewerkt. In de ideale commerciële context brengt zoiets wellicht 1600 euro op. Kan je altijd via Ebay aanbieden of een Belgisch veilinghuis. Succes met de verkoop!