Echt of vals?

Deze kandelaar heeft wellicht een zekere leeftijd, maar niet de juiste! Mijn vermoeden dat het op een pastiche gaat in oude, laat-middeleeuwse stijl werd bevestigd door antiquair Yannick De Hondt die onder meer gespecialiseerd is in antieke kandelaren. Het model is min of meer oud, maar het gaat om een geut uit de 19de of , waarschijnlijk, de 20ste eeuw. De waarde is vooral decoratief, maar het is altijd wel een leuk verzamelobject!