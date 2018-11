Is deze Engel van brons of koper? Is brons waardevoller?

Brons of koper?

Op deze foto oogt uw engel vrij 'geel', wat er wellicht op wijst dat het om een messinglegering gaat. Voor geelkoper of messing gaat het om een legering van 55 à 70 % koper met ongeveer een derde zink. Bij brons gaat het om een legering van koper met 10 à 30% tin. Brons is wat harder, donkerder en patineert anders. Maar eigenlijk is brons niet meer waard dan messing. In de middeleeuwen bijvoorbeeld hield men van geelkoper dat, opgepoetst, schittert als goud. Deze engel is trouwens in neogotische stijl, dus zeg maar 'namaak' middeleeuws. De engel kan laat 19de eeuw zijn of vroeg 20ste eeuws, toen er heel wat kerken in neogotische stijl werden ingericht. De waarde ligt rond de 200 euro.