Hoe zie je of dit kruikje antiek of vals is?

Is hetWesterwaldkruikje antiek of 'modern'?

Je komt deze blauwe kruikjes vrij veel tegen op de rommelmarkt. Het gaat om keramiek die toch vrij populair was voor de oorlog. Deze populariteit had beslist ook te maken met het prille toerisme. Destijds trokken heel wat mensen naar Duitsland en brachten vervolgens ook souvenirs mee naar huis, waaronder dit soort kruikjes. Het gaat om steengoed, zeer hard gebakken keramiek, uit het Westerwald, de regio op de oost oever van de Rijn, tegenover Koblenz. In deze streek werd er gedurende de 17de, 18de en 19de eeuw veel steengoed met dergelijke blauw grijze decors geproduceerd. De pottenbakkers kwamen trouwens uit de Belgische gemeente Raeren, op de grens met Duitsland, waar ze door de godsdienstoorlog van de late 16de eeuw werden opgejaagd. De productie in de diverse centra ven het Westerwald was destijds enorm en er werden inderdaad gelijkaardige kruikjes vervaardigd.

Oud of nieuw?

Het kruikje lijkt op een voorbeeld uit de 17de eeuw, maar verschilt er er net genoeg van om niet zeventiende-eeuws te zijn. Ook het decor is meer 19de eeuws of later. Door de hardheid vertoond eel antiek steengoed weinig slijtage, dit is soms een probleem. Maar deze kruik ziet er nooit gebruikt uit. Het is dus een pastiche in antieke stijl. De waarde is een 15 euro. Zo'n antiek kruikje is al snel 250 euro waard.