Hoe weet je of een wijnglas antiek is?

Een antiek wijnglas.

Het is inderdaad een oud of antiek wijnglas. Het model voorzien van een stam met knopen en een gefacetteerde kelk kwam al in de 18de eeuw voor maar werd vooral in de 19de eeuw een succesnummer. Het glas werd mondgeblazen, de voet en de kelk apart. Vervolgens werden ze aan elkaar 'gelast'. De facetten werden door middel van een rad geslepen. Dit zal geen kristallen glas zijn. Dergelijke glazen werden en masse geproduceerd tot in het begin van de 20ste eeuw. Dit glaasje ziet er me 19de eeuws uit. Het glas kan best van Belgische makelij zijn. Antiek glas is doorgaans ook licht getint. De waarde van een enkel glas is gering: 2 euro. Maar bezit je een set van 6 of 8, dan ligt de prijs iets hoger.