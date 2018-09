Heeft een reproductie wel een waarde?

Reproducties: waardevol of waardeloos?

Vooreesrt dit: het gaat om een reproductie van het werk 'einde van de jacht' naar een origineel van de Engelse kunstschilder George Morland die actief was op het einde van de 18de eeuw.

Sowieso hebben bijna alle reproducties geen waarde, zeker niet als het om dergelijke late repro's zijn. Het gaat hier gewoon om een foto. Dus is de waarde louter decoratief. Maar het moet worden benadrukt: het woord reproductie heeft in de kunsthandel een slechte reputatie. Of het nu gaat om een reproductie van een meubel uit de '50 of iets ouds, reproducties hebben quasi nooit een echte verzamelwaarde. Het is dus van belang om je te vergewissen van de authenticiteit!