Hebben deze gravures naar Rubens een hoge waarde?

Zijn deze antieke gravures waardevol?

Heel wat antieke gravures hebben geen hoge waarde, maar er zijn natuurlijk uitzonderingen. De afdrukken van de prenten van Rembrandt, wel te verstaan uit zijn eigen atelier, zijn zeer gezocht en waardevol. Maar heel wat gravures waren eigenlijk seriewerk. Voor de doorbraak van de fotografie werden afbeelding vooral als gravure (weliswaar mits gebruik van diverse graveertechnieken) verspreid. Er werden dan ook massaal veel gravures afgedrukt. En het ging lang niet altijd om kleine artistieke oplagen. Dit neemt niet weg dat heel wat gravures mooi en decoratief zijn en daardoor ideaal voor een beginnende verzamelaar met een beperkt budget. Tegenwoordig koop je er heel wat voor een prikje, een paar tientallen euro!

Veel gravures vertellen ons een verhaal. Beide gravures naar de kruisafname van Rubens werden 'opgestart' door Erin Corr (1803-1862) een Brusselse graveur van Ierse afkomst die liefst tien jaar gewerkt heeft aan deze plaat en die dan nog niet zelf voltooide. De gravures werden afgewerkt voor andere graveurs. Vooreerst Jospeh Franck (1825 - 1883) die in Brussel actief was als graveur. En door Jean-Baptiste Michiels (1821-1890) die een leerling was van Corr. Michiels werd in 1868 ook leraar aan de Antwerpse Academie en later ook het Hoger Instituut.

Het gaat dus om 'late', 19de eeuwse gravures de vooral een decoratieve waarde hebben. De antiquarische waarde is gering: 20 euro per stuk.