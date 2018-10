Goedkope schilderkunst best aantrekkelijk

Goedkoop impressionisme.

Verbazend veel minder bekende, maar toch getalenteerde kunstenaars zijn aan herwaardering toe. Vooral de kleinere impressionistische meesters lijden daaronder. Dit vlot gepenseelde landschapje van Brusselaar Amedée Degreef (1878 - 1969) is daar een voorbeeld van. Amedée Degreef, zoon van landschapsschilder Jean Degreef, werd eveneens geïnspireerd door het Brabantse landschap dat hij op impressionistische wijze vereeuwigde. Hij was ook lid van Le Sillon, maakte deel uit van de latere groep schilders die actief waren in de zgn. School van Tervuren, die het plein-airisme belangrijk vonden. Ze schilderden de landschappen rond Brussel in openlucht. Degreef is een van de talrijke getalenteerde maar vergeten schilders. Jammer, want veel van zijn werken verdienen wat herwaardering. Zo'n landschap verwerf je voor 250 à 300 euro!