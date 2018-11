Fifties relikwie.

Iedereen hoopt of denkt dat je van elk stukje vintagedesign zomaar de ontwerper kunt terugvinden. Maar dit is een mythe. We vergeten dat heel wat design gewoon op de markt werd gebracht zonder enig merkteken. In de jaren '50 en '60 werden heel wat goederen geproduceerd zonder dat zelfs de naam van de producent er op werd vermeld, laat staan dat de naam van de designer er op staat. Naast de grote producenten had je ontelbaar veel kleine fabrikanten die objecten in designstijl maakten, niet voor de exclusieve -en duurdere- designshops, maar bijvoorbeeld voor grootwarenhuizen. Ze werkt zelden met echte designers, maar productontwikkelaars die dan iets ontwierpen in de geest van. Dit lijkt me zo'n object. Een leuk tafellampje uit de jaren '50. Het heeft alles van de stijl van toen, de strakke vorm, de gelakte kap in combinatie met wat koperwerk. Koper was in de jaren '50 erg in. Dit lampje kan bij wijze van spreken overal zijn vervaardigd, ook in ons land. De prijs ligt rond de 40 à 50 euro.