Een zilver of verzilverd bestek?

Zilver of verzilverd.

Bij het schatten van inboedels kom ik dit soort bestekken om de haverklap tegen. Het gaat om een verzilverd bestek van net voor of na de oorlog. Toen was deze neorococo stijl nog erg populair. Het was dus destijds een klassiek Belgisch bestek van de middenklasse die een meer conventionele smaak had. Want anderen kozen dan voor de designstijlen van toen, meer art deco of fifties. Deze laatste bestekken liggen wat beter in de markt. Dit klassieke bestek is minder in trek. Zilver heeft het sowieso moeilijk, zowel massief zilver als verzilverd. Dat komt ondermeer door het feit dat je ze beiden best niet in de vaatwas reinigt. Want daar slijt en oxideert het zilver van. Het neemt niet weg dat zo'n bestek best leuk en functioneel is. Het geeft de feesttafel ook wat extra's. Maar de waarde ligt aan de lage kant voor zo'n verzilverd bestek: 50 à 75 euro voor het ensemble. Dat wil zeggen ongeveer 1 euro per stuk.