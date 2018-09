Een waardevol stilleven?

Amateur of niet: daar gaat het om!

Je kijkt eerst naar het schilderij en zijn kwaliteit en pas daarna naar de signatuur. Want aan de kwaliteit weet je meteen welke richting het uitgaat. Dit laat zich meteen erkennen als een werkje van een amateur die het bloemenstilleven voorzichtig op doek heeft geschilderd. Niet iemand die gewoon was om dit te doen. Het is bovendien heel braaf en te strak gepenseeld. De signatuur lezen we als G. Demeyer, over wie we geen verdere informatie terugvinden. Het werk heeft dus louter een decoratieve waarde.