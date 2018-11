Een strikvraagje: is dit echt of vals?

Echt of vals?

Natuurlijk is dit een echte commode en is de decoratie origineel, maar het meubel bestond heus nog niet in 1886. Meer zelfs, ik denk dat de bomen die het hout leverden aan de meubelmaker nog niet waren gepland! Het is wel een echt meubel en grotendeels met de hand vervaardigd. Je kunt er dus van alles over zeggen en schrijven, zonder te liegen. Op het vignet staat er evenwel niet dat dit een authentiek 18de eeuws meubel is. Wie het vignet schreef draaide lekker rond de pot met verklaringen die nergens op slaan. Het decor mag dan 'authentiek' en uniek zijn, daarom is het niet antiek of waardevol! Dit meubel in neorococo stijl lijkt me naoorlogs (jaren '50?) en werd vermoedelijk wel met het penseel gedecoreerd. Maar dat is op zich onbelangrijk. Het ziet er antiek uit, maar is het niet. De waarde is gering: 100 euro. Hoedt u dus voor allerlei schriftelijke verklaringen vol ronkende termen!