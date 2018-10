Een pondje boter uit de prehistorie!

Livre de beurre

Deze prachtige steen herkennen archeologen als een 'livre de beurre', een pondje boter. Deze benaming werd er aan gegeven door wie ze ooit begon te verzamelen. Het gaat trouwens inderdaad om een prehistorische silex uit een welbepaalde vindplaats, namelijk le Grand Pressigny (in Indre & Loire) in Frankrijk. Daar vind je deze stenen op de velden. De Grand Pressigny was immers ooit een belangrijk productiecentrum van silexwerktuigen. De lokale bevolking noemde deze stenen dus 'livres de beurres', omdat ze niet alleen qua vorm maar ook qua kleur op een grote boterklomp lijken.

Deze stenen werden een eerste maal wetenschappelijk beschreven in 1864, maar het heeft nog een hele tijd geduurd vooraleer men wist waarvoor ze hadden gediend. Sommigen dachten aan een enorme hakbijl, anderen aan een soort ploeg. Ze stammen immers uit het neolithicum, de late steentijd dus toen de landbouw zijn intrede maakte. Andere dachten dan weer dat het cultusvoorwerpen waren. Maar uiteindelijk heeft men vastgesteld dat het om 'afval' gaat. Want van deze matrices of nucléus werden de silexmessen afgehakt. Dit is dus het restant van de grote silexknol na het 'verwijderen' van de messen. Wie er meer over wil weten raden we aan om even het Musée de la Préhistoire in Grand-Pressigny te bezoeken. De waarde? De mooiste exemplaren worden soms aan een 75 à 100 euro per stuk verkocht, indien intact.