Een parel van een bureaulamp: de Horax!

De Horax bureaulamp.

Dit is dé klassieke bureaulamp uit de Dolle Jaren Twintig. Weliswaar in Duitsland vervaardigd, want Horax was de Duitse producent, maar eigenlijk ook heel Amerikaans. Weinig mensen weten dat Amerika in het begin van de 20ste eeuw massaal veel goederen industrieel ontwikkelde en naar Europa exporteerde. Denk maar aan de naaimachines en later de eerste ijskasten of wasmachines. De States waren bijzonder toonaangevend voor al het kantoor meubilair en de bijhorende toestellen, van de schrijf- of typemachine en de rekenmachine tot en met de lampen en telefoontoestellen. De moderne Amerikaanse kantoren van net voor en na de Eerste Wereldoorlog zagen er nog een beetje 19de eeuws uit, met eikenhouten meubels (oa. het rolbureau met rolluik) en veel zwarte toestellen. Alles was behoorlijk robuust. Zoals ook deze lamp waarvan het oertype in de States werd ontwikkeld, vervaardigd uit blik en gietijzer. Een massaproduct, maar degelijk en hoogst functioneel. Deze lamp werd in Duitsland geïntroduceerd als de bankierslamp (banker-lampe) en stond natuurlijk ook op het bureau van de bankier, notaris en jurist. Het was een soort Bauhausdesign avant-la-lettre. Deze lamp werd geproduceerd door de Duitse fabrikant Horax die ze van de in de jaren '20 tot jaren '50 in productie had. Deze lampen worden trouwens niet zelden als Bauhauslampen verkocht, wat stijlkundig niet helemaal klopt. Het is sowieso een leuke, echt industriële lamp die ook hoogst functioneel blijft, zelfs op een hedendaags bureau! De waarde ligt rond de 75 à 90 euro. Maar ze worden wel eens aan hogere prijzen verhandeld. De groene kappen zijn doorgaans iets zeldzamer. Dus is dit een aardige rommelmarktvondst!