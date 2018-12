Een glazen parel uit Wallnonië!

Parel uit Wallonië.

Deze fraai vaas komt uit het Waalse Scailmont (Manage) waar ooit een beroemde glasfabriek actief was. Het bedrijf werd in 1901 opgestart door ene. H.R. Hirsch en wat later gerund door George Sacré. Maar pas na de Eerste Wereldoorlog groeide het bedrijf uit tot een van de toonaangevende glasproducenten. In 1924 werd de uit Nederland afkomstige Hendrik Van Heemskerk aangetrokken als designer. Hij was er actief tot in 1951, samen met zijn kompaan, de Franse kunstenaar Charles Catteau die dus ook voor Scailmont ontwierp. Beiden waren ook actief als designers bij de keramiekfabriek Kéramis van de gebroeders Boch in La Louvière. Catteau zorgde voor de grote doorbraak op de Exposition des Arts Décoratifs te Parijs in 1925. In dit kielzog werd ook Scailmont belangrijk. De ontwerpers leefden zich uit in het interbellum met prachtige art deco glas dat ook op de internationale markt werd gewaardeerd. Deze vaas uit de jaren '30 zou nog een ontwerp zijn van Charles Catteau. De vaas werd in verschillende kleuren uitgevoerd, maar dit is de mooiste versie! De waarde ligt rond de 125 euro.