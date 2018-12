Souvenir.

Deze leuk geboetseerde voorstelling is best decoratief, maar geen waardevol kunstwerk. Het gaat om een souvenir uit Rwanda of Burundi. Het kan best enkele tientallen jaren oud zijn. Verzamelaars van Afrikaanse kunst zoeken in de eerste plaats etnische objecten die door de bewoners van het land werden gebruikt of echt moderne kunstwerken. De waarde ligt rond de 20 à 25 euro.