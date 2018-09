Een Afghaanse windhond van Domien Ingels

Dierenbeeldhouwer Domien Ingels.

De Oost-Vlaamse kunstenaar Domien Ingels (Gent, 1881- Bachte-Maria-Leerne, 1946) was destijds een beroemd dierenbeeldhouwer die ook nu nog wordt gewaardeerd. Domien Ingels was daarnaast ook actief als graficus en schilder. Hij was een zoon van een slager en volgde zijn opleiding aan de Gentse Academie onder meer bij Van Biesbroeck en Jean Delvin. Hij was ook lang bevriend met Constant Permeke met wie hij in het Gentse begijnhof een atelier deelde.

Domien Ingels koesterde een bijzondere belangstelling voor paarden en Afghaanse windhonden die hij heel aandachtig bestudeerde en vervolgens in klei of plaatser vereeuwigde. We kennen hem ook van het monumentale beeld in het park van het Gentse Miljoenenkwartier, het 'Ros Beiaard' dat hij samen met Aloïs De Beule (Zele, 1861 - Gent, 1935) maakte voor de Gentse Wereldtentoonstelling van 1913. Domien Ingels liet zijn werk niet alleen afgieten in brons, maar hij had voor de oorlog ook zelf een keramiekatelier. Z'n keramisch werk is trouwens eveneens gezocht! Zijn stijl past helemaal bij de door het expressionisme beïnvloedde art deco stijl van het interbellum. Het werk van Ingels wordt nog steeds gewaardeerd omwille van de kwaliteit, stijl en uitstraling. Ik vermoed dat het om een plaaster gaat, wieweet uit het atelier. De plaasteren modellen, niet zelden echt door de meester zelf vervaardigd, zijn nooit zo waardevol maar wel interessant. We schatten de waarde van deze windhoud op een 400 à 500 euro. Er bestaat bronzen afgietsels van een gelijkaardige kop.