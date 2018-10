Echt Chinees porselein of niet?

Op het eerste zicht ziet het er inderdaad Oosters uit, maar het komt wellicht uit Engeland. Het is sowieso Europees, het decor is enkel van Oosterse inspiratie en lijkt wat op de Japanse Satsuma die rond 1900 in de mode was. De waarde is vooral decoratief, een 10 à 15 euro. Mijn ervaring leert dat dienstmeisjes zelden kostbare geschenken kregen.....