Deze antieke Italiaanse commode is een nepper!

Fake of niet?

Tal van Italiaanse meubelateliers produceerden jarenlang nabootsingen van antiek meubilair. Het Italiaanse vakmanschap blijkt ook uit deze commode die qua model geïnspireerd werd op een antieke ladenkast van omstreeks 1700. Maar dit meubel is naoorlogs! Weliswaar van mooie kwaliteit. De nabootsers gaven het meubel zelfs wat patina waardoor het er oud uitziet. Toen men in de jaren van 2000 nog flink wat geld ophoestte voor antiek meubilair waren er overal, maar zeker in Italië en de UK, ateliers actief die meubels namaakten. Daarvoor gebruikten de meubelmakers oud hout dat ze 'geselden' met kettingen en waarop ze desnoods zelfs patronen met loodjes op afvuurden op houtwormgaatjes na te bootsen. Deze commode kreeg een lichte patina. Tegenwoordig zijn antieke meubels minder in trek, maar voor zo'n 'recente' en stijlvolle nabootsing is er wel nog wat belangstelling, we denken aan een 250 à 300 euro.