De baardmankruik: een geheimzinnig stukje antiek.

Van alle oude kruiken spreken wellicht de baardmankruiken het meest tot de verbeelding. Het gaat dus om kruiken waarvan de tuit door een gebaarde man wordt bekroond. Al in de Oudheid werden kruiken met gezichten bedacht. In de dertiende eeuw werden ondermeer in Mechelen en Brugge kannen geproduceerd met gelijkaardige mannenkoppen met een puntneus. Die zie je ook verschijnen op steengoedkruiken uit de veertiende en vijftiende eeuw uit Raeren. Raeren is trouwens een Belgisch dorp dat ooit een van de beroemdste pottenbakkerscentra was van West-Europa. Er werd steengoed gebakken, geen gewoon aardewerk. Steengoed is ook het materiaal waaruit deze kruik is vervaardigd, een zeer harde en ondoorlaatbare keramiek, gebakken aan 1200 à 1250 graden Celsius. Dat is 300 graden meer dan gewoon aardewerk, waardoor de klei quasi verglaasd is. Steengoed werd heel veel gebruikt voor inmaakpotten en dergelijke flessen en kruiken. Maar deze baardman komt uit Frechen. In de regio Raeren-Keulen-Frechen en Koblenz wordt de ideale klei gedolven voor dit soort keramiek. Ook Frechen was een beroemd centrum, vooral in de 17de en 18de eeuw, toen miljoenen van die baardmankruikjes werden gemaakt, die je trouwens overal ter wereld vindt. Want destijds hadden alle scheepslui uide Lage Landen er bij zich. Dus worden ze overal opgedolven. Dit 17de eeuwse kruikje uit Frechen is 250 à 300 euro waard.