Wat een leuke trouvaille!

Dit leuke stukje porselein vertelt ons een heel verhaal. Brugge kon al in de 19de eeuw rekenen op flink wat toeristische uitstraling. En ook toen al werden er souvenirs verkocht. Deze karper is daar een mooi voorbeeld van. Aan de hand van de afbeelding kunnen we dit kleinood min of meer dateren! We zien de oostzijde van de markt met op de voorgrond het neogotische Provinciaal Hof dat in 1892 werd afgewerkt. Op die plek stond tot 1787 de middeleeuwse waterhalle. Dit unieke gebouw verkeerde in een erbarmelijke staat en werd -jammer genoeg- gesloopt om plaats te maken voor een neoclassicitisch complex dat in 1878 af is gebrand. Vanaf 1887 begon men aan de bouw van het Provinciale Hof. Dus is dit een stukje 'Brugse kitsch' van rond de eeuwwisseling. De waarde? Echt waardevol is het niet, maar laten we het schatten op een 5 à 10 euro. Het is toch wel best decoratief!