Affordable Furniture Collection: 'Elk stuk moet een coup de coeur zijn'

Voor het ontstaan van AFC moeten we zo'n twee jaar terug in de tijd, toen Audrey Joris en Augustin Brown besloten om als vrienden te gaan samenwonen. De pas afgestudeerde twintigers hadden geen middelen om te investeren in duur design, maar een uitstap naar IKEA was uit den boze. Ze wilden absoluut geen massaproductie in huis.

Zo begon hun zoektocht naar tweedehandsdesign. In een mum van tijd was hun appartement gevuld met brocante parels, die onverwacht snel een nieuwe eigenaar vonden. 'Van vrienden kregen we vaak de vraag of we de meubels in ons appartement wilden doorverkopen. Audrey en ik hadden eerst onze twijfels, maar de vraag bleef terugkomen. Uiteindelijk zijn we gezwicht: nu staat ons interieur permanent te koop.'

Eclectische meubels met een hoek af

'In het begin was het soms moeilijk om onze schatten los te laten, zeker bij unieke stukken. Nu zijn we vooral gefocust op de zaak, dat helpt. Het leeuwendeel van onze meubels wisselt binnen de week van eigenaar, heel af en toe houden we zelf nog iets bij.'

'Ons succesrecept? Elk stuk moet voor ons beiden een coup de coeur zijn, anders nemen we het niet aan. We delen dezelfde visie en dat werkt. Het gaat niet per se om de naam van de designer of de waarde van een stuk, maar om de esthetiek die erachter zit. De AFC-vibe is een mix van verschillende stijlen, iets wat typisch is voor het eclecticisme. Hedendaagse meubels combineren we vlotjes met stuks uit de jaren 20. We kiezen bewust niet voor een stijl, maar letten erop dat al onze meubels hetzelfde gevoel oproepen. Ze moeten een soort warmte uitstralen die je mist bij massaproductie. Verder mijden we alles wat doorsnee is: we verkopen stukken met een hoek af.'

Digitale brocantemarkt

Aanvankelijk deed hun eigen appartement dienst als showroom, maar daar is het duo vanaf gestapt. Nu verkopen Audrey en Joris enkel nog online. Geen enkel meubelstuk kost meer dan 2.000 euro. Op die manier wil AFC design betaalbaar maken voor een breed publiek en een duurzame levensstijl stimuleren.

Delen BIj ons hoef je niet zelf met je zware spullen te zeulen

Door al hun bezoeken aan rommelmarkten, kwam het duo rechtstreeks in contact te staan met private handelaars in design. Die contacteren hen nu rechtstreeks zodra ze nieuwe stukken binnenkrijgen. Na een grondige selectie, plaatsen Audrey en Joris de meubels in depot op hun e-shop.

'We werken via een dropshipping-systeem. Dat houdt in dat onze producten worden 'gedropt' op ons platform zonder dat wij ze bezitten. Zodra de stuks verkocht geraken, verscheept de handelaar ze rechtstreeks naar de eindklant. Toch zijn wij niet zomaar een tussenpersoon. We doen wel degelijk zelf de selectie. Niemand anders bepaalt wat er op onze website verschijnt komt. Je zou ons kunnen omschrijven als online interieurdesigners.

'In het prille begin bezochten we zelf nog marktjes, maar daar zijn we mee gestopt. Online willen we wel de sfeer van zo'n rommelmarkt oproepen. Je gaat bij ons eveneens op zoek naar schatten voor een schappelijke prijs. In tegenstelling tot een traditionele rommelmarkt, moet je achteraf niet met alle aankopen sleuren. Het AFC-team levert en installeert aan huis.'

'We willen mensen echt pushen om enkel online te kopen. Het klinkt in eerste instantie misschien niet zo duurzaam, maar alle mensen die bij ons kopen, maken wel de switch van massaproductie naar tweedehands. Hoe meer mensen een tweede leven geven aan meubelstukken, hoe minder nieuwe producten er in omloop komen.

'Bovendien was een showroom tijdrovend en inefficiënt. De mensen moesten helemaal tot hier rijden om een meubelstuk te bezichtigen en het eventueel te kopen. Vandaag kunnen ze gewoon online bestellen, het vervolgens in hun living plaatsen en na veertien dagen beslissen of ze het al dan niet laten staan. We creëren dus een showroom bij de mensen thuis.'

Die aanpak loont. Er zijn amper klanten die het meubelstuk na twee weken retourneren. 'We staan onze klanten steeds bij met eerlijk advies. Soms mailen ze ons omdat ze twijfelen over een bepaald stuk, dan is het onze taak om een oprechte mening te geven. Het kan goed zijn dat we op dat moment niets in onze collectie hebben dat in hun interieur past en dan geven we het ook eerlijk aan. Als we maanden later een item ontvangen dat wel in hun interieur past, contacteren we hen opnieuw.'

Interieur met karakter

'Tegenwoordig willen mensen een interieur dat hun persoonlijkheid reflecteert. Dat is moeilijk als je enkel in groothandels zoals Ikea shopt. Elke woning heeft zijn eigen ziel. Net daarom gaan we niet op zoek naar de herkomst van bepaalde stukken. We willen liever dat klanten zelf een nieuw verhaal geven aan de meubels die bij hen belanden.'

Niet iedereen weet meteen perfect hoe je zo'n interieur met karakter creëert. Het vergt een zeker oog voor detail en esthetiek. Daarom besloot het duo om, op vraag van de klant, advies te geven bij mensen thuis.

'Waar nodig helpen we graag een handje. Ondanks het niet onze core business is, nemen we er af en toe interieurprojecten bij. Mensen vragen wel eens of we hun volledige interieur onder handen willen nemen omdat ze de 'AFC vibe' wel appreciëren."

Instagram als vitrine

'Vooral jongeren vragen wel eens of we bij hen thuis langsgaan. Tweedehands is bij hen weer helemaal hip. Deze generatie is bewuster bezig met alles wat te maken heeft rond duurzaamheid, met als gevolg dat ze heel open staan voor ons tweedehandsconcept.'

'Instagram is het medium bij uitstek om een jong doelpubliek te bereiken. We organiseren vaak shoots om onze nieuwste aanwinsten te fotograferen. Voor ons is het erg belangrijk dat de lichtinval en de achtergrond goed zitten. Er kruipt best veel tijd in de styling, maar dat is van begin af aan het sterke punt geweest van AFC. Instagram werkt als onze vitrine.'