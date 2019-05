Voor wie dol is op het werk van Rembrandt, loont een bezoekje aan de McArthurGlen Designer Outlet in Roermond de moeite. Tot 7 juli kan je daar een authentieke ets van de Nederlandse schilder winnen. De wedstrijd kadert in een grotere campagne die de kunstenaar 350 jaar na zijn overlijden opnieuw onder de aandacht wil brengen.

Het gaat om het werk 'Zelfportret met Saskia', waarvan de waarde geschat wordt op 30.000 tot 40.000 euro. De schilder creëerde de ets in kwestie in 1636. Het is enige werk van hem en zijn eerste vrouw, Saskia van Uylenburgh. Om kans te maken op de ets, moet je één simpele vraag beantwoorden: Wat betekent liefde voor jou? 'Alle antwoorden zijn mogelijk: van een enkel woord tot een persoonlijk liefdesverhaal. Liefde is nu eenmaal veelzijdig en voor iedereen verschillend', klinkt het bij de organisatie.

Omdat het in 2019 exact twintig jaar geleden is dat de Nederlandse schilder overleed, staat het hele jaar in het teken van Rembrandt. Daar speelt McCarthurGlenn op in met deze actie. 'We willen kunst toegankelijk maken en aan iedereen de kans geven om een originele Rembrandt aan de muur te hangen', aldus Rudolf van Gompel, General Manager van de Designer Outlet in Roermond.

Nog tot 1 september is de ets samen met een aantal andere werken van Rembrandt te bewonderen in Roermond. Wie graag zijn innerlijke Rembrandt wil ontdekken, kan er ook deelnemen aan etsworkshops of schilderlessen.

Het werk 'Zelfportret met Saskia' van kunstschilder Rembrandt. © McArthurGlen Designer Outlet