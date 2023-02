Hoeveel kost een Hollywoodlach? De populairste behandelingen en producten op een rij

We willen allemaal een stralende lach die vriend en vijand verblindt. Maar wat kost zo’n hollywoodlach? Als je geen genoegen neemt met alledaagse mondhygiëne, kan je je wagen aan allerlei behandelingen en producten. Wij zetten hier de populairste opties op een rijtje.

Bleaching

Online vind je veel behandelingen op basis van waterstofperoxidegel om je tanden te bleken voor de ultieme Hollywoodlach. Let wel: het gaat hier over een beetje oplichten, want een ultrawit resultaat is onbereikbaar met een doe-het-zelfkit. Bij de producten die je online koopt of die in smile bars worden gebruikt, mag de concentratie van de werkzame stof immers niet hoger zijn dan 0,1 %.

Bij de tandarts kan de concentratie oplopen tot zes procent, of je nu kiest voor een zogenaamde ‘stoelbehandeling’ of voor een kit om mee naar huis te nemen. “Dat is essentieel om een overtuigend resultaat te verkrijgen”, legt tandarts Laurence Mestrez uit. “Maar het hele proces moet ook op maat gebeuren om andere problemen in de mond te vermijden. Je tandarts maakt afdrukken om op maat gemaakte bleeklepels te maken. In een smile bar passen ze niet perfect en krijg je een product waardoor je gaat kwijlen en dat ofwel niet sterk genoeg is om een echt effect op je tanden te hebben ofwel je tandvlees kan verbranden.” Soms is er nog iets ergers aan de hand. Het kan gebeuren dat je tandvlees ontstoken raakt door de behandeling. Dan wordt het roder … wat de illusie geeft van wittere tanden, maar dus ongezond is.

“Een whitening-behandeling kan alleen worden voorgeschreven bij een gezonde mond. Dat betekent gezond tandvlees, vullingen die niet lekken en geen gaatjes”, benadrukt Laurence Mestrez. “In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, beschadigt het je tanden niet omdat we het bleken altijd combineren met fluoridering. Deze behandeling werkt in op het tandbeen en maakt de tand van binnenuit witter. Onze specialist raadt aan dit thuis te doen, ’s nachts, gedurende tien tot vijftien dagen. De gemiddelde prijs voor een kit voor thuis bedraagt vierhonderd euro.”

Transparante aligners

Vooral populair bij volwassenen die als tiener nooit een beugel hebben gehad: transparante aligners (die 22 uur per dag gedragen moeten worden) die je ook online kunt bestellen. Je hoeft alleen maar een vragenlijst in te vullen en je ontvangt een afdrukset voor thuis om jouw aligner te maken die om de twee weken wordt vervangen. “De hype rond deze aligners is onterecht”, zegt Thierry Decoster, voorzitter van de Belgische Orthodontische Vereniging. “Op websites wordt getoond hoe een ruimte tussen de bovenkaaksnijtanden wordt gesloten – een vrij eenvoudige correctie – in een paar weken tijd. Daardoor denken mensen onterecht dat je elke misvorming kunt corrigeren zonder gespecialiseerd advies. Dat is bedrog. Bovendien, als je de ene tand rechtzet, heeft dat invloed op de omliggende tanden. Zonder medisch toezicht kan dat leiden tot het loskomen van verzwakte tanden, veranderingen in de stand van de onderkaak die de gewrichten kunnen belasten, pijn, artritis, beperkingen bij het openen van je mond… Soms is de schade onomkeerbaar. En wie is verantwoordelijk voor mogelijke complicaties als je een behandeling koopt zonder voorafgaand onderzoek bij een specialist?” De prijzen kunnen variëren van 1500 tot 6000 euro.

Facetten

n de praktijk gaat het om dunne keramische films die op je tanden worden aangebracht. Een behandeling die veel ingrijpender is dan het lijkt en die gemiddeld 900 euro per tand kost. Die prijs verklaart het succes van buitenlandse bedrijven die op het internet facetten aanbieden tegen spotprijzen. Iets wat professionals sterk afraden. “Esthetisch gezien zijn facetten fantastisch”, aldus Laurence Mestrez. “Op voorwaarde dat je tanden goed uitgelijnd zijn. Maar je moet weten bij wie je het laat doen, want je tanden veranderen definitief. Facetten worden er namelijk niet gewoon op geplakt. Je moet de tanden bijvijlen om te voorkomen dat ze te dik worden. Om dit te doen slagen, moet gemiddeld één tot twee millimeter worden verwijderd, aan de voorkant en aan de randen van de tand.” Om een mooie glimlach te creëren, moet je van hoektand tot hoektand en van premolaar tot premolaar gaan. Reken maar uit. Facetten worden doorgaans vooral gebruikt voor reconstructieve procedures, om gebroken of heel slechte tanden te herstellen. Maar steeds vaker doen mensen het om esthetische redenen.

Vergeet je lippen niet

Je kunt de mooiste tanden ter wereld hebben, ook je lippen bepalen mee je Hollywoodlach. Bij lippen denken we te vaak aan de roze zone, maar ook het hele gebied errond verdient bijzondere aandacht als je wilt vermijden dat je later je toevlucht wilt nemen tot injecties met hyaluronzuur om de verticale lijnen, beter bekend als de streepjescode, glad te strijken en de plooien op te vullen die bij het ouder worden onze mondhoeken een beetje doen hangen.

De meeste lipverzorgingsproducten pakken ook de lipcontouren aan. Clarins heeft een specifieke crème die je zachtjes moet inmasseren om de bloedcirculatie te activeren (zonder te heftig tekeer te gaan, want dat zou dan weer contraproductief zijn). Heb je last van een erg verslapte huid, dan kun je de crème van Valmont royaal aanbrengen zoals een masker en dat eventueel een nachtje laten intrekken. Het is ook raadzaam om je lippen regelmatig te scrubben om de dode huidcellen te verwijderen. Zorg er liefst ook voor dat je altijd een vochtinbrengende balsem bij je hebt.

Smile service

Must-haves voor een Hollywoodlach. Van tong tot tand.