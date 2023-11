Voor hem een kleintje: waarom steeds meer mannen kiezen voor een bescheiden horloge

Kleinere mannenhorloges worden dé trend van 2023 genoemd: veel nieuwe modellen duiken onder de 40 mm, en ook bestaande modellen worden uitgebreid met kleinere tegenhangers. Drie redenen waarom dat blijvers worden.

1—Omdat mannen ze altijd al graag droegen.

Het verschil tussen een diameter van 42 mm of een van 36 lijkt dan klein, op de pols doet het ertoe, en veel mannen hebben niet zo’n grote pols. Kleinere modellen bieden meer draagcomfort en passen makkelijker bij kleding, wat ook verklaart waarom 35 tot 38 mm – het ijkpunt van veel nieuwigheden – decennialang de norm was voor mannenhorloges. Pas vanaf de jaren zeventig en vooral de jongste eeuwwisseling verschenen stelselmatig grotere kasten van 40 mm en meer.

2—Opzichtigheid is out, ­connaisseurschap is in.

Covid, de energiecrisis en oorlogs­geweld hebben stillere, meer bescheiden luxe op de voorgrond gezet, en daarbij blijven statussymbolen als horloges niet achter. Kleinere uurwerken zijn vaak net zo exclusief en prijzig als grotere, maar komen minder schreeuwerig over. Bovendien kiest een groeiende groep consumenten in de eerste plaats voor vakmanschap. ‘Kleintjes’ lenen van het merk of grotere broertjes het aura en de geschiedenis en zijn door de complexiteit van hun binnenwerk en kast vaak zelf een symbool van kunde en verfijning.

3—Ook in de horlogerie is genderneutraliteit stilaan de norm.

Een reuzenstap voor een sector die van oudsher op mannelijkheid en vrouwelijkheid focuste. Collecties werden ­binair uitgetekend, en volgens tradi­tionele opvattingen: groot, stevig en met veel functies voor mannen, kleiner en vaak met edelstenen voor vrouwen. Op die formule zit sleet, en niet alleen omdat generatie Z aan de deur klopt: vrouwen kopen al langer mannenhorloges, terwijl veel mannen bewust downsizen, zonder kleiner als vrouwelijker te ervaren. Resultaat: veel horlogemakers spreken niet meer van een mannen- of vrouwencollectie – als klant zoek je uitsluitend op af­meting, materiaal, stijl of functie – en introduceren uitgesproken uniseksmodellen, waarvoor een maatje 36 of 38 ideaal is.