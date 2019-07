Vijf prachtige nationale parken van Europese bodem

Eind achttiende eeuw was de Britse dichter William Woodsworth lyrisch over het Lake Dirstrict in zijn gedichtenbundel 'Lyrical Ballads', waarmee hij het startschot van de Romatiek gaf. In zijn beroemdste gedicht 'I wandered Lonely as a cloud' bezingt hij de goudkleurige narcissen die het lieflijke landschap sieren.