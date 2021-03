Uit een bevraging van mobiliteitsorganisatie Touring, uitgevoerd voor de nieuwe coronamaatregelen van 24 maart, blijkt dat 81 procent van de respondenten op vakantie wil deze zomer. Precies 18 procent geeft aan zolang niet te wachten en in de paasvakantie op reis te gaan. Het merendeel hiervan is wel van plan om binnen België te blijven.

Vier op de vijf deelnemers aan de bevraging, bij 1.800 Belgen, willen deze zomer op vakantie gaan. Toch heeft niet eens een op de vier al geboekt. Veel zal afhangen van hoe de coronapandemie evolueert en daardoor lijkt het erop dat er dit jaar veel last-minuteboekingen zullen zijn. Ongeveer de helft van de respondenten die willen reizen, wil naar het buitenland. Frankrijk, Spanje en Italië zijn de drie populairste buitenlandse reisbestemmingen. Voor de deelnemers aan de bevraging die niet willen reizen, zijn angst voor het virus en gebrek aan geld twee grote factoren. Er is wel een groot verschil tussen Vlamingen en Walen. Waar het bij 15 procent van de bevraagde Vlaamse niet-reizigers niet in het budget past, is dat bij 35 procent van de Waalse niet-reizigers de reden.

Reizen met het vliegtuig krijgt rake klappen. Slechts 32 procent van de reizigers in de bevraging zegt gebruik te willen maken van het vliegtuig, ten opzichte van 54 procent vorig jaar. Ongeveer twee op de drie zeggen met de auto op reis te gaan. Dit heeft vermoedelijk de maken met de flexibiliteit om snel ergens weg of terug te raken. De populairste vakanties zijn strand- en zwembadvakanties. Op twee en drie staan natuurvakanties en vakanties om de streek te verkennen. Opmerkelijk is dat meer dan de helft zegt zijn vakantiegedrag niet te wijzigen mocht een streek sterk afgeraden worden. Ten slotte wil 18 procent van de respondenten al in de paasvakantie op reis. Het grootste deel is van plan om binnen België te blijven. Toch geeft iets meer dan een op tien aan een reis naar het buitenland geboekt te hebben, voornamelijk naar Frankrijk, Nederland en Duitsland.

