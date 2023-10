Vegan voer voor je hond of kat: enorme voordelen voor het milieu

Honden en katten verorberen bijna een tiende van alle dieren die gedood worden voor de voedselproductie. Als ze zouden overschakelen op een vegan dieet, heeft dat enorme voordelen voor klimaat en milieu, blijkt uit Australisch onderzoek.

Dat een plantaardig dieet veel minder vraagt van de planeet, is inmiddels geweten. Gewassen hebben minder land en water nodig, en de teelt stoot minder broeikasgassen uit. Wetenschappers en klimaatactivisten pleiten al jaren voor een grootschalige omschakeling naar een meer plantaardig dieet.

Maar die oproep vergeet vaak onze honden en katten, hoewel die naar schatting 9 procent van de dieren oppeuzelen die voor voedsel worden gedood. Een groot Australisch onderzoek in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Plos One toont nu aan dat ook een vegetarisch honden- of kattendieet zeer grote milieuvoordelen heeft voor het milieu.

Uitstoot

Als alle honden in de wereld veganist zouden worden, zou een uitstoot vergelijkbaar met die van Groot-Brittannië worden vermeden, berekende Andrew Knight, hoogleraar Diergeneeskunde aan de Griffith University in Brisbane. Een landbouwoppervlakte ter grootte van Mexico zou vrijkomen, genoeg om 450 miljoen mensen te voeden – meer dan de hele bevolking van de EU.

Als ook nog eens alle katten in de wereld veganistisch zouden worden, zou dat meer broeikasgassen besparen dan de uitstoot van Nieuw-Zeeland een landbouwareaal ter grootte van Duitsland, en nog eens 70 miljoen mensen voeden.

Gezond?

Tot voor kort werd een vegan dieet niet ernstig overwogen voor honden en katten, die van nature respectievelijk alleseters en carnivoren zijn.

Maar in de voorbije jaren zijn heel wat nieuwe veganistische varianten ontwikkeld door bedrijven die plantaardige ingrediënten gebruiken, aangevuld met vitamines, aminozuren en mineralen, om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke voedingsstoffen worden opgenomen.

Recente onderzoeken hebben ook goede gezondheids- en gedragsresultaten aangetoond voor honden en katten die veganistisch eten.

“Grootschalige onderzoeken hebben ook aangetoond dat de gezondheidsresultaten voor zowel honden als katten even goed of beter zijn. En onderzoeken naar voedingsgedrag hebben aangetoond dat gemiddelde honden en katten net zoveel genieten van veganistisch voer als van vlees”, zegt Knight. “Baasjes van huisdieren die om het milieu of de gezondheid van hun dieren geven, zouden qua voedingswaarde verantwoord veganistisch huisdiervoer moeten overwegen.”