Voor deze hypes zijn we massaal gezwicht het afgelopen jaar.

Glaasje minder

Sappenarrangementen in dure restaurants, een virgin-hoofdstuk op elke zichzelf respecterende cocktailkaart, de opkomst van the sesh, cocktails met aanzienlijk minder alcohol dan doorsnee, de eerst gins en andere sterkedranken met een lager alcoholgehalte: 2019 is het jaar waarin we nog altijd genieten, maar dan echt met mate. En dan moet Tournée Minérale nog beginnen.

© iStock

Blind vogeltje

Het internet doet vreemde dingen met ons mensen. In de Netflix-horrorfilm Bird Box probeert Sandra Bullock geblinddoekt te overleven, nadat een vreemde entiteit de aarde heeft overgenomen en mensen dwingt om zelfmoord te plegen door ze in de ogen te kijken. Prompt dook de Bird Box Challenge op, waarbij mensen zichzelf filmen terwijl ze geblinddoekt rondlopen. Op 2 januari tweet Netflix de vraag om aub geen zotte dingen te doen, ze willen liever niet dat je door een meme in het ziekenhuis belandt.

© GF

DIY-beauty

Onder het motto 'weet wat je smeert' vind je plots een overaanbod boeken, posts, cursussen, video's en ingrediënten-boxen om je eigen beautyproducten te maken. Lekker groen en duurzaam, al is het wel opletten voor contaminatie met bacteriën en de houdbaarheid.

© GF

De zomer van de poké bowl

In Hawaï wordt het al een eeuwigheid gegeten, maar deze zomer veroverde de poké bowl ook bij ons de harten van foodies. Oorspronkelijk is een poké een kom met rijst, rauwe vis en groenten, maar de variaties zijn eindeloos. In hippe restaurants is een bowl vaak vegan en bevat hij populaire ingrediënten als avocado en edamame. Perfect voor op Instagram. #pokebowl

© GF

Negroni revival

Sinds de eerste editie in 2013 evolueerde de jaarlijkse Negroni Week in juni, waarbij bars geld inzamelen voor een goed doel, van een lokaal initiatief tot een wereldwijd fenomeen dat de voorbije zes jaar ruim 2,7 miljoen euro opbracht. Dat de Italiaanse cocktail dit jaar bovendien zijn honderdste verjaardag viert, verklaart waarom het bittere, maar verfrissende drankje - op basis van gin, vermout, Campari en sinaasappelschil - een revival kent als hét zomeraperitief.

© GF

Lachgas

Lachgas is de rage van zomer 2019, maar niet om te lachen. Zo goedkoop en makkelijk als jongeren aan lachgaspatronen komen, zo talrijk zijn de risico's van 'een ballonnetje doen': geheugenverlies, onvruchtbaarheid, brand- en vrieswonden, zenuwletsels, hersenschade - en dat is niet eens een volledige lijst. Ook bij diverse verkeersongevallen wordt lachgas aangetroffen. Recreatiedomeinen en steden laten het er niet bij: overal in het land regent het verboden en GAS-boetes.