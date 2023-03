Van een trouwbeurs tot duurzame mode pop-up: 6 inspirerende weekend-uitjes

Op zoek naar leuke activiteiten om inspiratie op te doen dit weekend? Wij verzamelden de leukste expo’s en evenementen.

Trouwbeurs I Do I Do

De trouwbeurs I Do I Do strijkt op 19 maart neer in de Leuvense HAL 5. De beurs brengt dertig lokale ondernemers bij elkaar die een persoonlijke service aanbieden voor een creatief huwelijksfeest, van wedding planners tot ontwerpers.

I Do I Do, Stories of You © Stories of You

Onder andere Café Costume, Lux Visual Storytellers, Team Bride, Elisa Lee, Blùm by season en Karolien Verstraeten beantwoorden met plezier alle vragen van jou en je verloofde. Je kunt er deelnemen aan workshops en proeven wat de cateraars in de aanbieding hebben.

Hal 5: Diestsesteenweg 104, 3010 Leuve, idoido.be

Future of Fashion pop-up days

Sara Kovic wil met haar nieuwe bedrijf okret modemerken verduurzamen. Daar plukken ook modefans de vruchten van. Benieuwd? Van 11 tot 26 maart organiseert okret de Future of Fashion pop-up days in Antwerpen. Je kunt er circulaire mode shoppen en evenementen bijwonen.

re-mode by okret © Annabel Lucas

Op vrijdagavond 17 maart host okret een groepsgesprek met klinkende namen uit de modesector, waaronder Christian Wijnants en Peter Perquy van Duror Fashion Group, en heft daarna het glas op de eerste Future Fashion pop-up days. Het panelgesprek is gratis bij te wonen, maar geïnteresseerden dienen zich wel te registreren. Op zondag 19 maart vindt er een sofasessie plaats onder leiding van Britt Buseyne (host van de podcast Sustainababbels) waar de consument centraal staat.

Circuit: Jef Cassiersstraat 29, 2000 Antwerpen, okret.be

De Japanse zoete aardappel is op bezoek

Onze hoofdstad krijgt bezoek uit Japan. JETRO, de Japanse Externe Handelsorganisatie, lanceert van 14 ​tot en met 24 maart een grote campagne om de Japanse zoete aardappel op de Belgische markt te introduceren. Hiervoor werken ze samen met enkele Brusselse patisserieën die met de zoete aardappel aan de slag gaan. In tegenstelling tot de versie die wij kennen is de Japanse zoete aardappel niet oranje. De knol heeft een paarse schil en wit vruchtvlees, dat geel wordt bij het koken, en heeft een zeer zoete smaak, wat zich uitstekend leent voor patisseriebereidingen.

Chouconut – foto: Alexandre Bibaut

De deelnemende patisserieën: Callier in Ukkel (“Crushsweet”), Chouconut in Saint-Gilles en Ukkel (“Japanse zoete aardappel, Yuzu en Vanilla Pompana”), Fine in Brussel en Ukkel (“Cheesecake met een Japanse toets”), Forêt Noire in Vorst (“Taartje met zoete aardappel”), Sandrine & Yatto in Sint-Lambrechts-Woluwe (“Amè”), Sasaki in Sint-Pieters-Woluwe (“Satsumaimo by Sasaki”), Tartes du monde in Ukkel (“Sakura”), Van Dender in Schaerbeek (“SoSo, so cool”) en Viage Chill in Brussel (“Romige zoete aardappel, nashi peer en zwarte sesam”).

Expo ‘Style Congo. Heritage & Heresy’

Komend weekend opent in Brussel de tentoonstelling ‘Style Congo. Heritage & Heresy’. Deze expo, met werk van onder meer Judith Barry, Rossella Biscotti, Ruth Sacks en de Brusselse architectuurstudio Traumnovelle, onderzoekt de voorstelling van Congo in kunst en architectuur. Curatoren Sammy Baloji, Silvia Franceschini, Nikolaus Hirsch en Estelle Lecaille zijn vertrokken vanuit zowel hedendaagse kunst en architectuur als historisch materiaal uit de CIVA-collecties.

De weergave van Congo in de paviljoenen op de wereld- en koloniale tentoonstellingen tussen 1885 en 1958 wordt onderzocht, met de art nouveau als ankerpunt. De Belgische beweging – destijds ook wel “Style Congo” genoemd – viel samen met het uitbuiten van Congo door Leopold II. De stijl weerspiegelt een fascinatie voor “exotische” materialen en vormen. Zo kregen de art-nouveaukunstenaars en architecten de opdracht om de rijkdommen van Congo te etaleren in hun werk, als onderdeel van de koloniale propaganda.

CIVA: Kluisstraat 55, 1050 Brussel, 17 maart – 3 september 2023, civa.brussels

De laatste kans: Magnetic Flow

Immersieve expo’s zijn nogal een hype in de cultuursector. Magnetic flow surft mee op die succesgolf, maar pakt het anders aan. In plaats van de vertrekken van bestaande kunst, werden er voor deze Europese expo zes nieuwe installaties gecreëerd. Elk werk combineert licht, geluid en beweging op een manier die de verbeelding en de zintuigen prikkelt. Bij drie van de zes installaties mag je als bezoeker ook zelf aan de knoppen draaien. Op weekendavonden zijn er dj’s, er is een bar en twee foodtrucks. Het ideale vertier op een vrijdagavond.

De expo loopt nog tot 19 maart, Adolphe Lavalleestraat 369, Brussel. Meer info en tickets hier.



Brussels Design Market

Een weekend lang vindt in onze hoofdstad opnieuw de grootste vintage designmarkt van Europa plaats. Het is een gelegenheid om de diversiteit van het twintigste-eeuwse design op te snuiven, met onder meer Scandinavisch, Italiaans, Amerikaans en Belgisch meubilair. Daarnaast vind je er ook altijd een hele reeks curiosa en verzamelobjecten terug, van keramiek tot glaswerk.

18 en 19 maart, Tour & Taxis, designmarket.be