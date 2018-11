Undercover op Tinder: 'Hoogopgeleide mannen liggen beter in de markt'

Wie anno 2018 op zoek is naar een nieuw lief, begint die zoektocht geheid op Tinder. Met dank aan de populaire datingapp liggen de partners plots voor het swipen. Maar hoe beïnvloedt de app onze partnerkeuze? Brecht Neyt, doctoraatsstudent aan de Ugent, zocht uit.

'Tijdens het offline daten opteren veel vrouwen voor een hoogopgeleide partner. In mijn onderzoek ben ik nagegaan of dat online, met name op Tinder, ook het geval was', verduidelijkt Neyt. Hij is daarmee de eerste wetenschapper die Tinderbeslissingen analyseert op basis van echte data.

Fake profielen

Daarvoor maakte hij een aantal nagenoeg identieke profielen aan op de datingapp. De foto en de beschrijving was voor alle fictieve personages hetzelfde. Het enige verschil? Het opleidingsniveau. Zo maakte Neyt profielen aan met bachelors en masters. Bij die laatste maakte hij ook nog een onderscheid tussen master van vier jaar en mastersopleidingen van vijf jaar.

Per fake profiel swipete hij 150 keer naar rechts, om zo aan de desbetreffende man of vrouw duidelijk te maken dat er interesse was. In totaal kregen 3600 heteroseksuele Tinder-gebruikers in Gent, Leuven of Brugge de fake profielen te zien.

Een diploma levert wat op, ook op de datingmarkt

Wat blijkt? "Ook online geven vrouwen een duidelijke voorkeur aan mannen met een hoger diploma", verduidelijkt Neyt. "Zo'n negentig procent van de vrouwen was meer geneigd om naar rechts te swipen bij de fictieve profielen met een master in vergelijking met de fictieve profielen van de bachelors. Dat is dus bijna dubbel zo vaak.' Bij de mannen waren die verschillen minder significant. Slechts acht procent van de mannen swipete sneller naar rechts voor een vrouwelijke match met een masterdiploma.

Evolutionaire verklaring

Een verklaring daarvoor is te vinden in de evolutionaire psychologie. 'We kiezen onze partner uit met het oog op een succesvolle voortplanting. Mannen hechten daarbij belang aan de vruchtbaarheid die een vrouw uitstraalt, vrouwen kijken vooral naar de mogelijkheden van de man om kinderen (financieel) te kunnen onderhouden. En een hoger diploma betekent in de praktijk vaak een beter inkomen.'

Delen Mannen swipen in zestig procent van de gevallen naar rechts, bij vrouwen is dat maar vijf procent

Hoogopgeleide mannen liggen niet alleen bij hoogopgeleide vrouwen goed in de markt. Ook vrouwen die zelf niet per se hoogopgeleid zijn, zullen op Tinder sneller matchen met een man met masterdiploma. Een opvallende conclusie, die indruist tegen de partnerkeuze in het gewone leven.

'In het dagelijks leven brengen mensen veel tijd door met mensen met een gelijkaardig opleidingsniveau. Tinder-gebruikers komen veel meer mensen tegen, waardoor hun selectiecriteria ook anders liggen.'

Vrouwen aan de macht

En die selectiecriteria liggen op Tinder heel anders voor mannen dan voor vrouwen. Ook dat kwam naar voor in het onderzoek van Neyt. 'Mannen swipen in zestig procent van de gevallen naar rechts, bij vrouwen is dat maar vijf procent. Die selectiviteit werkt in het voordeel van de vrouwen. Zij hebben op Tinder de touwtjes in handen: bijna elke persoon die zij naar rechts swipen, is een match. Mogelijk zijn hun selectiecriteria daardoor ook strenger en speelt het opleidingsniveau bij hen wel een rol.'