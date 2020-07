Steeds meer Vlaamse shoppers kiezen voor tweedehands, zo blijkt uit een onderzoek van een aantal tweedehandswinkels. Zo goed als 4 op 10 van de ondervraagde Vlamingen heeft vorig jaar minstens één ding een tweede leven gegund.

Meubels, kleding of decoratie opsnorren in een tweedehandswinkel raakt steeds beter ingeburgerd. Dat blijkt uit een onderzoek van De Kringwinkel, 2dehands.be, Troc en Cash Converters bij ruim 1.100 Vlamingen. Een kwart van hen gaf aan vorig jaar meer tweedehands te hebben gekocht dan het jaar daarvoor. Opvallend is dat vooral vrouwen (41,6%) en jongeren (45,2%) wel eens iets tweedehands kopen. 'Millennials en jonge gezinnen hebben minder te besteden en willen ze zoveel mogelijk uit hun budget halen. Dat ligt in de lijn met de verwachtingen: we kopen tweedehands wanneer er veel verandert in ons leven,' verklaart Aleksandra Vidanovski, woordvoerder van 2dehandsin een persbericht.

Goed gevoel

De tweedehandsmarkt redt elk jaar 35.000 ton spullen die anders weggegooid zouden worden. Nu duurzaamheid belangrijker is dan ooit, is het logisch dat tweedehands shoppen in de lift zit, vindt Iris De Haan, woordvoerder bij Troc.be. 'We voelen ons goed over een tweedehands aankoop omwille van het ecologisch aspect en de betaalbaarheid. Dan is er nog de euforie van de vangst. Ruim een kwart shopt tweedehands omdat de producten origineler zijn.'

Ruimte voor verbetering

Tweedehands shoppen is esthetisch, ecologisch, economisch en sociaal verantwoord. Maar waarom doen we het dan niet allemaal? Wellicht omdat niet alle spullen aan een tweede leven toe zijn. Vooral boeken en strips (33%), kledij (32,7%) en speelgoed (24,4%) zijn in trek, maar ondergoed om evidente reden niet. Daarnaast kan de tweedehandsmarkt ook nog aan zichtbaarheid winnen. Meer dan 20% van de respondenten geeft toe dat ze er soms niet aan denken om tweedehands te winkelen.

