Tampons vanaf maandag gratis beschikbaar in Schotland

Tampons en maandverbanden zullen in Schotland vanaf maandag gratis beschikbaar zijn voor alle mensen die menstrueren. Lokale overheden en onderwijsinstellingen zijn dan wettelijk verplicht dergelijke producten aan te bieden om menstruatiearmoede tegen te gaan.

Zo wordt een wet die in 2020 gestemd werd door de Schotse parlementsleden, de eerste in zijn soort wereldwijd, in de praktijk gebracht.

Menstruatiearmoede, in het Engels ook gekend onder de naam ‘period poverty’, is het fenomeen waarbij mensen zich door geldgebrek geen noodzakelijke hygiëneproducten kunnen veroorloven. De Schotse regering klopt zich op de borst, omdat ze als eerste met een wet kwam om menstruatiearmoede tegen te gaan. Intussen zijn de regeringen van Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea de Schotse regering in haar voetstappen gevolgd, klinkt het in het persbericht. Een app met de naam PickMyPeriod werd gelanceerd, zodat het makkelijker wordt om de dichtstbijzijnde verdeelpunten te vinden. Al meer dan duizend locaties zijn zichtbaar op de app, vertelt Celia Hodson, oprichter van Hey Girls dat PickMyPeriod op de wereld losliet.

‘Gratis menstruatieproducten voorzien is van fundamenteel belang voor gelijkheid en waardigheid, en neemt de financiële hindernissen weg om toegang te krijgen tot die producten’, onderstreept de Schotse minister van Justitie Schona Robison in de verklaring. ‘Dit is des te belangrijk nu mensen moeilijke keuzes maken als gevolg van de crisis rond de kosten van levensonderhoud en we willen niet dat iemand zich in een positie bevindt waarin ze geen toegang hebben tot menstruatieproducten.’

Al sinds 2018 biedt de Schotse regering maandverband en tampons aan op scholen, hogescholen en universiteiten. De eersten die zich in Schotland uitspraken over menstruatiearmoede waren schoolmeisjes, verenigd onder de naam Lady Business. De meisjes vulden de toiletautomaten in hun school met hygiënische producten voor ze een campagne opstartten, op verschillende scholen spraken en een bijeenkomst hielden voor het Schotse parlement.

BruZelle

In België bindt BruZelle de strijd aan tegen menstruatiearmoede door maandverband in te zamelen en gratis te bezorgen aan menstruerende personen in een moeilijke leefsituatie. In 2021 zamelde BruZelle 670.600 maandverbanden in en verdeelde de organisatie 33.530 stoffen zakjes met elk twintig maandverbanden en een informatiebrochure. In 2022 staat de teller al op 205.546 maandverbanden.