STREETFOOD BBQ BIJGERECHTEN

Meals on wheels! Thailand, de bakermat van streetfood. Talloze heerlijk geurende eetkraampjes met een smullende menigte rondom. Waar het dagelijkse leven in Thailand om draait. Tussen al de tuktuks door. We brengen een beetje Thailand naar huis deze zomer.

I. SCAMPISTICK

350 g scampi, 1 teentje knoflook, 4 takjes munt, 1 el vissaus, 1 chilipeper, 8 stengels citroengras

VOOR DE SOJADIP:

2 el sojasaus, 2 cm gember 2 el limoensap, 1 kl rietsuiker

1. Pel en snijd de scampi en knoflook in stukken. Doe in een grote maatbeker samen met de munt, vissaus en chilipeper. Mix glad. 2. Maak 8 bolletjes van het gemalen mengsel en knijp rond het dikste deel van de citroenstengels. Dit werkt het makkelijkst met vochtige handen.

3. Grill de scampi cakes vier minuten aan elke kant en maak ondertussen de sojadip.

4. Doe de soja in een kommetje en rasp er de gember onder. Pers er de limoen bij en voeg de suiker toe. Roer alles goed om.

© Els Sirejacob

II. SCHELPJES MET VISSAUSDRESSING

500 g schelpen mengeling, 1 el plantaardige olie

VOOR DE VISSAUSDRESSING:

3 el sojasaus ,3 el limoensap, rasp van 1 limoen, 1 kl rietsuiker, 1 teentje knoflook, stuk gember van 2 cm, 3 takjes koriander

1. Doe sojasaus, rasp en sap van 1 limoen in een kommetje en meng met de rietsuiker.

2. Rasp er de knoflook en gember bij en werk af met koriander.

3. Zet een pan op de grill met de olie en bak de schelpjes totdat ze open gaan.

4. Haal de pan van het vuur en meng er de dressing onder.

© Getty Images/iStockphoto

III. GEGRILDE INKTVIS

300 g schoongemaakte pijlinktvis, sap van 1 limoen, 1 bosui, 3 takjes koriander

VOOR DE MARINADE:

1 kl Chinese vijf kruiden mengeling, 1 kl kurkuma, ½ kl rietsuiker, 1 el vissaus, 1 el plantaardige olie

1. Meng voor de marinade alles onder elkaar.

2. Snijd de bosui in reepjes.

3. Maak schuine inkepingen in de inktvis zodat je een ruitmotief verkrijgt.

4. Snijd de inktvis in gelijke stukken van 5 cm ongeveer en leg in de marinade voor minstens één uur.

5. Grill de inktvis kort op een heet vuur en serveer met de limoensap, koriander en bosui.

© Getty Images

IV. PAPAYA SALADE

½ groene papaya, 1 wortel, 80 g kerstomaten, 50 geroosterde pindanoten, ½ bos Thaise basilicum, handvol gedroogde roze garnalen, 4 takjes munt, 2 bosuien

VOOR DE DRESSING:

2 teentjes knoflook, 3 cm gember, sap van 2 limoenen, 1 el rietsuiker, 2 el sojasaus, 4 el vissaus, 1 el tamarindepasta, 1 rode chilipeper

1. Schil de papaya en wortel. Rasp de papaya en wortel en doe in een grote mengkom.

2. Halveer de kerstomaten en hak de pindanoten grof. Voeg aan de groenten toe.

3. Scheur de basilicum en hak de munt fijn. Meng onder de groenten.

4. Snijd de bosuien fijn. Meng alles goed onder elkaar en maak ondertussen de dressing.

5. Rasp de knoflook en gember in een kommetjes. Doe er het sap van de limoen bij samen met de rietsuiker, sojasaus , vissaus en tamarindepasta. Voeg er de gedroogde roze garnalen aan toe. Snijd de chilipeper fijn en voeg aan de dressing toe.

6. Meng de dressing onder de salade.

Tip: Zet de salade en rijst op tafel en grill telkens twee visgerechten samen of gewoon rustig op het tempo van de avond.