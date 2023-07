Single en op reis? Zo pak je het aan

Wie niet alleen woont, heeft als vanzelf een of meerdere reisgezellen, maar als single is een vakantie plannen vaak iets ingewikkelder. Dit zijn al je opties, en zo maak je een keuze die bij jouw wensen past.

Met singles is het net als met niet-singles, je hebt heel wat mogelijkheden als je over een vakantie nadenkt. Je gaat met kameraden op stap, reist samen met je beste vriendin of haar gezin, je trekt de wereld in met je familie of helemaal alleen. Of je kiest voor een groepsreis. Alleen zijn die er in veel maten en gewichten en variaties, dus je zoekt voor je vertrekt best even uit wat je precies verwacht van je reis.

Van culturele rondreizen propvol uitstappen, museumbezoeken en gegidste rondleidingen over avontuurlijke trips waarop je door bergen stapt en over snelstromende rivieren kayakt tot ontspannen zeilvakanties langs mooie eilanden of spannende kitesurftrips in warme oorden, je vindt zonder twijfel een reis die aan jouw verlangens en budget voldoet. Maar er zijn een aantal vragen die je jezelf best stelt voor je boekt.

Wil je alleen met singles op reis, of gewoon met een groep?

Nogal wat groepsreizen, onder andere Joker, Anders Reizen, Koning Aap, Hobo, Sawadee Reizen, Zuiderhuis. BeyondBorders, Noorderhuis en TUI staan open voor iedereen. Dat wil zeggen dat ook koppels, gezinnen en vrienden- of vriendinnenparen meereizen, wat een effect heeft op de dynamiek van de reis. Bij Anders Reizen zijn er specifieke singles-reizen, en organisaties als Tomeeto, Singlesailandsun en Singletrips richten zich exclusief op mensen zonder relatie. Alleenreizenden.be heeft dezelfde filosofie maar richt zich op 50-plussers.

Wide shot of family jumping into tropical ocean from deck of sailboat while on vacation

Zoek je leeftijdsgenoten of niet?

Heel wat organisaties hebben geen leeftijdscategorieën, anderen richten zich op bepaalde groepen of bieden specifiek groepsreizen voor jongvolwassenen (KrisKras.be) of min-dertigers of 50-plussers (Alleenreizenden.be). Bij bijvoorbeeld Tomeeto kies je voor een brede maar specifieke leeftijdsgroep.

Liefst alleen landgenoten of mag het internationaal?

Organisaties als Zuiderhuis en Joker werken samen met partners die ook in internationaal gezelschap reizen. Een van oorsprong Nederlandse organisatie als Koning Aap heeft vaak groepen waarbij Nederlanders en Belgen samen reizen.

Wil je alles samen doen of ook wat individuele vrijheid?

In groep reizen betekent vaak dat je alles met de hele groep doet, maar sommige organisaties bieden wat meer vrijheid. Terwijl het bij bijvoorbeeld Joker de gewoonte is om alles samen te doen, is de filosofie van Koning Aap en Singlereizen anders. Daar kan je zelf vrij beslissen of je aan alle uitstappen, diners of activiteiten deelneemt of is maar een deel van de dag met groepsactiviteiten gepland. Die laatsten zijn dus een betere keuze als je wat meer vrijheid wil. Elke organisatie heeft zijn eigen ‘gewoontes’ en soms kan het zelfs verschillen van reis tot reis, van begeleider tot begeleider. Informeer daarom vooraf wat je kunt verwachten.

(c) Getty Images

Cultuur, natuur of gewoon ontspannen?

Groepsreizen hebben de reputatie om meestal cultureel of actief getint te zijn. Een rondreis door Andalusië of Rajasthan, wandelen op de Lofoten, vulkaanhoppen op de Liparische eilanden of fietsen in Veneto. Maar wat als je gewoon wat wil rondlummelen of op reis wil om mensen te leren kennen?

“Bij Tomeeto draait het niet zozeer om de bestemming maar om de sociale contacten,” vertelt Petra Michiels. “Deelnemers lachen wel eens dat het iets van een kamp heeft. Niets moet, maar we bieden activiteiten aan. Uitstappen, kayakken, surfen, maar ook spelletjes bijvoorbeeld. Het doel is eerder interactie dan actie. De focus ligt op het hebben van een fijne tijd met andere mensen, niet op de bestemming of activiteiten.”

“We werken met leeftijdsgroepen, reizen met relatief grote groepen van 25 en meer singles, en zorgen voor een evenwicht tussen mannen en vrouwen. Onze populairste reis deze zomer was naar een afgelegen Franse gîte. De reizen zijn niet gericht op daten of een lief vinden, maar het gebeurt uiteraard wel eens. En omwille van de kampsfeer, ontstaan er vaak WhatsApp-groepen, volgen er reünies en zien we vaak mensen meer dan één keer met ons reizen.”

Alleen met je kinderen?

Single betekent niet dat je geen kinderen hebt. Eenoudergezinnen zijn een steeds grotere groep die reizen op hun maat zoeken. Nogal wat organisaties bieden interessante formules met kinderen aan, maar wat als je alleen op reis gaan met je kroost meer stress dan ontspanning vindt? Dan zijn er groepsreizen voor eenoudergezinnen, bij Tomeeto.

“Bij die reizen kijken we naar de leeftijden van de kinderen, niet van de ouders. Het zijn meestal actieve vakanties, en niet alle medereizigers zijn per se single. Ik heb al mensen meegehad waarvan de partner chronisch ziek is, of tijdens de vakantieperiode moet werken, bijvoorbeeld. Maar ze reizen wel allemaal alleen met hun kinderen. Ons doel is ouders op reis ontzorgen, zodat ze ook echt zelf van de vakantie kunnen genieten. Er wordt dus niet zelf gekookt, bijvoorbeeld. Mensen genieten er vaak ook van om andere mensen in een gelijkaardige situatie te ontmoeten.”

Met vrienden…

Heel wat mensen die alleen wonen of geen relatie hebben, gaan gewoon met vrienden of familie op vakantie. Gezellig uiteraard, maar niet altijd makkelijk, want samen reizen vraagt compromissen en durft ook al eens ergernissen, misverstanden en conflicten met zich meebrengen.

Tips voor hoe je dat goed aanpakt, vind je in de stukken hieronder:

… of gewoon solo?

Niet iedereen ziet dat zitten, maar de soloreisfans genieten van de absolute vrijheid, de herstellende solitude en de toevallige ontmoetingen.

Doe in de artikels hieronder inspiratie op voor een geslaagde solotrip: