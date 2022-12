Shoppen voor het eindejaar: de ultieme cadeautips van Knack Weekend

Met de gecureerde cadeautips van de Knack Weekend-redacteurs sla je de kerstbal nooit mis.

Mode

Chef mode Ellen De Wolf volgt all things fashion op de voet en shopt zelf het liefst mode van Belgische bodem.

Warm gebaar

Het cadeau waar werkelijk iedereen een warm gevoel van krijgt, is deze wollen muts en bijpassende sjaal van Sézane. De set is verkrijgbaar in elf kleuren, de beanie en sjaal zijn ook apart te koop. Wil je graag kleuren vergelijken of de zachtheid even testen? Het Parijse merk heeft sinds kort een pop-up in Brussel. Tot eind mei kun je er terecht voor mode en accessoires met Franse flair. Ook hun collectie voor heren, Octobre Editions, wordt er verkocht.

Sézane Set 120 euro, beanie 45 euro, sjaal 75 euro. Sézane, Naamsestraat 35, 1000 Brussel, sezane.com © National

Kerstklompen

In de VS zijn deze Boston-klompen van Birkenstock overal uitverkocht, want populair bij supermodellen en -sterren. Bij ons zijn ze gelukkig wel nog te vinden, maar snel zijn is de boodschap. Voor de winter zijn ze ook verkrijgbaar in een wollen uitvoering.

100 euro, birkenstock.be © National

Doe-het-zelftas

Architecte Griet Aesaert richtte acht jaar geleden haar eigen handtassenlabel op, Aesaert. Ze organiseert ook workshops voor creatievelingen die met leer willen leren werken. Sinds kort biedt ze de modellen van de workshop aan als een DIY-kit. Deze bucket bag bestaat in acht kleuren. In de kit zit een werkbeschrijving en alle materialen om je eigen tas te maken. Voor wie wat extra hulp nodig heeft, zijn er how to-filmpjes.

90 euro, lederworkshop.be © National

Door een ringetje

Naar mooie gouden of vergulde oorringen moet je niet ver zoeken, er zijn er genoeg van Belgische makelij.

Beauty

Als ingenieur heeft Isabelle Willot een uitgesproken voorkeur voor moleculen die het werk doen in de beautywereld.

Krachtig karakter

Op zoek naar een geur met karakter? Het nieuwe parfum van Maurice Roucel voor Frédéric Malle herneemt de ouderwetse formules van de mannenparfumerie die vrouwen ook graag dragen. Deze geur is geïnspireerd op een parfum dat Roucel zelf draagt en combineert de heldere noten van gember en bergamot met nootmuskaat, leer en wierook.

Uncut Gem, 215 euro voor 50 ml, Frédéric Malle. © National

Ontspannend bad

Geïnspireerd door de traditionele baden van het oude Rome, ontspant het ritueel van Seed to Skin lichaam en geest. Het Italiaanse merk heeft een cocktail van geneeskrachtige kruiden en bloemen omgetoverd tot een badolie die je in je huid masseert na het droogborstelen voor je in bad gaat. Voor de feestdagen is er een box met badolie, een borstel met afneembaar handvat en een badjas in linnen en katoen.

The Bath Therapy, 120 euro voor 200 ml en 240 euro voor de giftbox, Seed to Skin, bij Beauty by Kroonen, beautybykroonen.com © Christel Trosch

Gezichtsmassage

Zelfmassage van het gezicht is populairder dan ooit, zo blijkt uit deze nieuwe designinstrumenten.

1. Voor liefhebbers van cryotherapie zijn er deze roestvrijstalen ijsstokjes van het Belgische merk Likami die vóór gebruik in de koelkast of zelfs in de vriezer kunnen worden bewaard. Cryo Ice Sticks, 79 euro voor een paar, Likami, likami.com

2. Roller, 90 euro, My Blend, verkrijgbaar bij Senteurs d’Ailleurs in Brussel en Parfuma in Antwerpen.

3. Massageaccessoire Le Lift Pro, 79 euro, Chanel, chanel.com

Mooi verpakt

Culinair

Culinaire redacteur Barbara Serulus weet welke cadeaus in de smaak zullen vallen deze feesten.

Hot stuff

Satsuma is een knalgroene mandarijn met een friszuur vruchtvlees, met schil en al verwerkt in de ambachtelijke saus van het Brusselse Swet. Samen met in Brussel gekweekte Madame Jeannete-pepers een pikant gastronomisch sausje.

10 euro, swet.be © National

Leesvoer

Esther Erwteman wijdt een volledig kookboek aan Tahin, een perfect ingrediënt om mee te koken, van dressings tot rijke chocoladetaart.

33,99 euro, Fontaine Uitgevers. © National

Van Boven in het wild zakboek. Deze eetbareplantengids van chef Yvette van Boven past perfect in je zak, zo heb je hem altijd bij de hand als je eetbaar groen spot in het wild.

18,50 euro, Nijgh & Van Ditmar. © National

Uit het goede hout

Tijdens een workshop bij Plankgoed in Gent maak je zelf een serveer- of snijplank uit lokaal hout.

155 euro voor vier uur, plankgoed.be © National

Keukenhulp

1. Wie deze winter wil besparen op energie maakt zijn raclette met dit stelletje: vier theelichtjes zorgen ervoor dat de kaas zachtjes smelt. Partyclette, 19,99 euro voor een 1 pers., Boska, boska.com

2. Leo Spons van duurzaam polyester, 25 euro, Hay, gaest.design

3. Voor wie wil kruiden in stijl. Pepermolen, 123 euro, Maarten Baas via pietmoodshop.be

4. Designer en architect Piero Lissoni gaf deze kleine espressomachine voor koffiecups een nieuw strak design in lieflijke pasteltinten. Espressomachine Y3.3, 89 euro, Illy, illy.com.

5. Japans knipmesje met koperen heft, 24 euro, Higonokami, pantoufle-design.nl

Herenmode

Ook in herenmode mag best een knipoog zitten, vindt redacteur Jorik Leemans. Net als deze gadgets bovendien de investering waard.

Op kousenvoeten

Als het iets gedurfder mag, is Carne Bollente een leuk merk om te ontdekken. Het Parijse label speelt in zijn ontwerpen met sex positivity. Is een trui of shirt je nog wat te opzichtig? Begin dan voorzichtig met een paar stoute sokken.

25 euro, carnebollente.com © National

Candy Crush-sjaal, 95 euro, Castart, castartclothing.com © National

Buitenaards

Met deze temperaturen – en gasprijzen – is een goede, dikke trui zeker de investering waard. Het is vooral door kleurgebruik en opvallende grafische lijnen dat het Belgische knitwearlabel Howlin’ van de broers Olyslager zich onderscheidt. Hun laatste collectie doopten ze Cosmic Fantasies: buitenaards mooie patronen uit honderd procent Schotse wol.

195 euro, morrison.be © National

Stiltecoupé

Nu telewerken voor velen weer is ingeperkt of zelfs volledig een vervlogen herinnering is geworden, is een beetje stilte op de trein of op kantoor geen overbodige luxe. Drie noise-cancelling headphones voor wanneer je even nood hebt aan rust of concentratie.

Vinger aan de pols

Hoewel de parelketting ook bij mannen ingeburgerd raakte dit jaar, is dat voor sommigen misschien nog een te grote stap. Mocht je je toch willen wagen aan wat leuke herenaccessoires, dan is een subtiele armband allicht een mooie start.

Design

Amélie Rombauts ademt design en interieur. Vintage of modern, uitgepuurd of knallende kleuren: haar stijl mag je best eclectisch noemen.

Geschubd

Pili Collado, de vrouw achter boetiek Les Précieuses, sculpteert kaarsen met de hand tot delicate wassen juweeltjes. Haar creaties bestaan in vijftien kleuren, maar zijn telkens uniek, zelfs in de manier waarop ze opbranden en hun fijne schubben verliezen. Al zijn ze misschien wel net te mooi om aan te steken.

Ecailles, 45 euro per paar. Enkel te verkrijgen bij Les Précieuses, Place Brugmann 20, Brussel, @lesprecieuses © National

Vreemde sferen

Objecten die niet meteen hun functie prijsgeven zorgen voor een extra verrassingseffect. Deze halve sferen van cement lijken op het eerste gezicht wat vreemd, maar eens op je tafel kun je er fruit of groenten op etaleren. De atypische schaal is een ontwerp van Vormen. De Brusselse studio wil met deze en andere curiosa dagelijkse voorwerpen belichten en nieuwe rituelen zichtbaar maken.

Fruitshells, 190 euro, Vormen, vormen.be © National

Op wolkjes

Schapenvachten houden ons sinds mensenheugenis al warm, bovendien zijn ze bijzonder decoratief mits je ze goed combineert. Een Gents adres met een mooi aanbod duurzaam gelooide vachten van Texelse, IJslandse, Tibetaanse of gekrulde bergschapen is Métier-Reyné, dat al 25 jaar gespecialiseerd is in lederwaren. Je kunt er ook je eigen patchworktapijt van meerdere huiden laten maken.

Prijzen variëren naargelang de soort, gemiddeld 85 euro per vacht. Métier-Reyné, Nederkouter 121, 9000 Gent.

© National

Van de kaars