Schoon verdiep: 4 beautyboetieks in Antwerpen

Vier beautyboetieks in Antwerpen voor wie nood heeft aan een flinke portie zelfzorg in een prachtige setting.

Peaufiné

Het geroemde Paula’s Choice, de skincare van Seed to Skin of lakjes van Karolin Van Loon: nicheparfumerie Necessities stak de straat over voor een al even gecureerde beautyboetiek.

Steenhouwersvest 27, peaufine.be

La Maison du Parfum

Een mooi tweede, meer centraal pand voor het – letterlijk en figuurlijk – rijke olfactorische gamma van de luxeparfumerie.

Leopoldstraat 22, lamaisonduparfum.com

Bubbles at Home

De heerlijke zepen (natuurlijk en handgemaakt in Brussel) staan nog steeds centraal in het intussen veel ruimere aanbod Belgische skincare.

Lombardenvest 78, bubblesathome.be

Cocon

Facial, wax, mani/pedi, make-up én een nieuw kapsel? Combineer verschillende behandelingen in je cocon. Van dé multitask-specialist: het team achter Wasbar.

Hopland 47, cocon.club