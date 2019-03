Zwitsers willen uurwerken op Unesco-erfgoedlijst

Zwitserland en Frankrijk hebben tezamen een kandidatuur ingediend om de ambachtelijke uurwerken op de Unesco-lijst van immaterieel erfgoed te krijgen.

De beslissing of de ambachtelijke uurwerken als immaterieel erfgoed worden erkend, valt in november 2020. Frankrijk en Zwitserland hebben een aanvraag ingediend voor de horloge- en kunstmechaniek, die tezamen de ambachtelijke horlogestiel van het Juragebergte, dat zich uitstrekt tussen Genève en Schaffhouse, vertegenwoordigt. En ook de vervaardiging van muziekdozen en mechanische muziek in de regio van Saint-Croix behoren tot de kandidatuur, heeft het federaal cultuurdepartement gemeld.

De technieken worden in de Frans-Zwitserse regio aangeleerd door ambachtslieden, bedrijven, scholen, musea en organisaties. Ze zijn zowel manueel en traditioneel, als innovatief.

Zwitserland heeft daarenboven samen met Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen en Zwitserland een kandidatuur ingediend voor de artisanale technieken en gebruiken van de kathedraalateliers in Europa.

Carnaval Aalst dreigt van de lijst te verdwijnen

Unesco wil met de Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed tradities, traditionele ambachten en feestelijkheden bewaren.

In Vlaanderen staan onder meer de garnaalvisserij te paard van Oostduinkerke, het Ros Beiaard en de Ommegangsreuzen van Dendermonde en Aalst Carnaval op de lijst van immaterieel erfgoed. Die laatste riskeert echter van de lijst te verdwijnen, na de veelbesproken praalwagen met Joodse karikaturen.