Zuid-Tirol opent het eerste ‘mindfulnesspad’ in de Alpen

‘Mindful.Latemar‘ laat vakantiegangers op een bijzondere manier genieten van de Dolomieten in Zuid-Tirol. Bovenop de majestueuze berg Golfrion, op een hoogte van 1.872 meter, schotelt dit cirkelvormige pad wandelaars een parcours met 18 verschillende ademhalings- en relaxatieoefeningen voor. En dat met een indrukwekkend uitzicht op het Dolomietenmassief Latemar.

De mindfulnessoefeningen werden ontwikkeld in samenwerking met psycholoog en mindfulnesstrainer Dr. Thomas Bernagozzi. Wandelaars voeren ze individueel of in een begeleide groep uit. Via de oefeningen leren mensen zichzelf beter begrijpen en zich bezighouden met het heden. Daarnaast nodigen de oefeningen hen uit om onbevooroordeeld naar de omgeving en de natuurlijke elementen te kijken. Het nieuwe themapad ligt niet in de onmiddellijke nabijheid van andere wandel- of fietspaden en biedt zo de nodige rust.

Wie interesse heeft, kan zich aanmelden voor de twee uur durende wandeling met Dr. Bernagozzi. Hij maakt de tocht elke vrijdag. Om 13.30 uur schiet hij telkens uit de startblokken bij het dalstation van de kabelbaan ‘Obereggen-Ochsenweide’. Deelnemen kost 30 euro, inclusief de beklimming en afdaling met de kabelbaan. De mindfulnessexpert is op aanvraag ook beschikbaar voor privérondleidingen. Gasten die liever op eigen houtje op pad gaan, kunnen de Locandy-app downloaden. Die is gratis beschikbaar voor iOS en Android. Via een koptelefoon volg je dan de instructies van de onlinetrainer.

Meer informatie over Zuid-Tirol kun je hier vinden.