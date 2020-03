Na Zeeland zijn ook de Zuid-Hollandse eilanden en de regio Rotterdam verboden terrein voor toeristen.

Het is niet toegestaan te overnachten in recreatieparken, op kampeerterreinen, jachthavens en op het strand in de regio. Ook alle campings in Rotterdam-Rijnmond zijn gesloten.

'Mijn oproep is: blijf thuis', aldus de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. 'Alleen samen kunnen we verspreiding van het virus voorkomen. Het is onverantwoord om naar deze plekken te komen. Dus neem de maatregelen serieus.'

Eerder op de dag riep de Veiligheidsregio Zeeland toeristen op de provincie vooral niet te bezoeken, omdat het zorgsysteem vanwege corona extra aanloop niet meer aankan. Dat verbod is direct ingegaan.

Ook de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wil voorkomen dat toeristen en bezoekers extra druk leggen op de regionale zorgfaciliteiten. Het verbod van de gemeente Rotterdam geldt ook voor bezitters van tweede woningen, vaste huisjes en vaste standplaatsen. Er zijn slechts twee uitzonderingen: seizoenarbeiders mogen blijven overnachten en tijdelijke bewoning mag ook als iemand geen andere woning heeft.

