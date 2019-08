Brussels Airport is zaterdag geconfronteerd met een technisch probleem met het bagagesysteem. Vooral reizigers van Brussels Airlines werden getroffen.

Zowat 6.000 stuks bagage van Brussels Airlines zijn achtergebleven op de luchthaven van Zaventem door het probleem met het bagagesysteem. Dat is vernomen van Brussels Airlines-woordvoerster Wencke Lemmes. De luchtvaartmaatschappij zet volgens Lemmes nu alles op alles om die koffers zo snel mogelijk op hun bestemming te krijgen, ook via andere luchtvaartmaatschappijen.

De impact van de problemen met het bagagesysteem op Brussels Airport is zaterdag erg groot voor luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. Zowel op korte als middellange afstand zijn vliegtuigen zonder bagage vertrokken, op lange afstand zijn vliegtuigen vertrokken met maar een deel van de bagage aan boord. Dat is vernomen bij Brussels Airlines-woordvoerster Wencke Lemmes. Bij TUI zijn alle vluchten met bagage vertrokken. De touroperator heeft zelf vijftien mensen extra grondpersoneel ingezet om zich met de bagage bezig te houden.

De woordvoerster zegt ook dat de situatie bij de luchtvaartmaatschappij, die tot 300 vluchten per dag uitvoert, anders is dan die bij een touroperator waarbij alle passagiers naar een enkele bestemming reizen. 'Meer dan de helft van de passagiers bij ons zijn transitpassagiers, die dus nog een overstap maken. Dat maakt dat de bagage meekrijgen zeer complex is.'

Bij touroperator TUI, die eerder meldde dat er geen impact was, zijn uiteindelijk ook 80 stuks bagage achtergebleven op Zaventem, volgens een woordvoerster om vertraging van de vluchten te vermijden. 'Onze mensen hebben keihard gewerkt om zoveel mogelijk bagage mee te krijgen]', klinkt het. TUI zette 15 extra werknemers in voor de bagage.

Bij touroperator Thomas Cook is er een impact op een 14-tal vluchten, die met een beperkt deel van de bagage vertrokken zijn, zo meldt een woordvoerster. Op de luchthaven kan nog geen definitief cijfer van achtergebleven koffers gegeven worden. Daar was omstreeks 16u sprake van een voorlopig cijfer van 4.000 à 5.000 stuks bagage. Een 100-tal vluchten moest zonder of niet met alle bagage aan boord vertrekken. Sinds 15 uur vertrekken de vluchten normaal gezien allemaal met de bagage. Onder de passagiers heerste er veel onzekerheid en betreurt men het gebrek aan communicatie.

'Communicatie ontbreekt en het is niet georganiseerd'

Reizigers stonden zaterdag na het inchecken nog aan te schuiven om hun bagage achter te laten bij de honderden koffers die verzameld stonden in vertrekhal. Medewerkers van Brussels Airport stapelden de valiezen nadien op en brachten ze weg op grote karren.

Sabine Verschueren, onderweg naar Gran Canaria met haar zoon, weet nog niet wanneer haar bagage nagestuurd wordt. 'Ze hebben ons gezegd dat de koffers één of twee dagen later zullen aankomen. De communicatie ontbreekt en het is niet georganiseerd. Ze hadden even goed rijen kunnen maken per bestemming, maar ze gooien alles door elkaar', stelt Verschueren.

'We gaan maar voor vijf dagen op vakantie en we hebben al gehoord dat het soms vijf dagen duurt voor een koffer op bestemming raakt. Dan heeft het helemaal geen zin', zegt een reiziger die naar Rhodos trekt fijntjes tussendoor. Een medewerker die de valiezen wegbrengt op een grote kar probeert het luchtig te houden: 'Je kan ze oppikken wanneer jullie terug landen', grapt hij.