De yogavakantie zit in de lift. Taschen bracht dan ook een herwerkte versie uit van Great Escapes Yoga,een gids vol inspiratie en prachtige yoga-retraites over de hele wereld: van een exotisch luxe hotel in Bhutan of strandresort in Mexico tot de verborgen schat in de tropische Braziliaanse bossen.

Een van de hogtepunten is de Parmarth Niketan Ashram in Rishikesh, een van de heilige steden van de Ganges en een beroemd pelgrimsoord waar de Beatles in 1968 de Maharishi-ashram bijwoonden. Of Santani: een voormalige theeplantage van 48 hectare in Sri Lanka dat voldoet aan de hoogste duurzame en ecologische standaarden.

© Taschen

Alto Paraíso, een verborgen parel op de hoge vlakken van Brazilië, zit dan weer in een weelderig tropisch bos met de meest diverse flora en fauna. Een legendarische New Age-en yogabestemming is het Esalen Instituut in Big Sur. Nog heel anders is Amansala's Bikini Boot Camp in het Mexicaanse Tulum, daar koppel je yogalessen aan het strandleven.

© Taschen

Europa

Een van Europa's meest populaire sites voor Vinyasa Yoga is Kretashala, met als extra's authentieke Kretenzische gerechten en adembenemende uitzichten over de Libische zee. Ook Italië kan toegewijde yogi verleiden, met Santa Maria del Sole in Puglia dat yoga combineert met de Italiaanse levensstijl.

© Taschen

De teksten voor het boek werden geschreven door Kristin Rübesamen, senior yogaleraar, auteur en hoofdredacteur van een van Europa's meest vooraanstaande yogaplatforms Yoga Easy.

Angelika Taschen, Great Escapes Yoga. The Retreat Book, 2020 Edition, € 40, www.taschen.com

© Taschen

Lees ook:

Van yoga tot wafeldesserts: negen lezers over het leven na de lockdown

Zeven en al aan de yoga

Dichtbij uw kot: van natuurloopje tot tipi-kamperen of gewoon hangen in het bos

Een van de hogtepunten is de Parmarth Niketan Ashram in Rishikesh, een van de heilige steden van de Ganges en een beroemd pelgrimsoord waar de Beatles in 1968 de Maharishi-ashram bijwoonden. Of Santani: een voormalige theeplantage van 48 hectare in Sri Lanka dat voldoet aan de hoogste duurzame en ecologische standaarden. Alto Paraíso, een verborgen parel op de hoge vlakken van Brazilië, zit dan weer in een weelderig tropisch bos met de meest diverse flora en fauna. Een legendarische New Age-en yogabestemming is het Esalen Instituut in Big Sur. Nog heel anders is Amansala's Bikini Boot Camp in het Mexicaanse Tulum, daar koppel je yogalessen aan het strandleven.EuropaEen van Europa's meest populaire sites voor Vinyasa Yoga is Kretashala, met als extra's authentieke Kretenzische gerechten en adembenemende uitzichten over de Libische zee. Ook Italië kan toegewijde yogi verleiden, met Santa Maria del Sole in Puglia dat yoga combineert met de Italiaanse levensstijl.