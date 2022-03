Ontspannen barretjes, een eclectische winkelstraat, veelzijdig cultuuraanbod en bruisend nachtleven... Een recente reisgids lijkt het vermoeden alleen maar te bevestigen: Borgerhout mag je niet overslaan op je volgende citytrip richting Antwerpen.

Plannen om de Turnhoutsebaan om te vormen tot een fietsstraat, relevante galerieën en andere hippe initiatieven: bommen en granaten lijken plaats te maken voor een positieve noot in de berichtgeving over het Antwerpse district. Met de Roma, Trix en Rataplan staat Borgerhout natuurlijk al lang op de kaart van muziekliefhebbers. Maar er zijn meer redenen om aan het Centraal Station de Carnotstraat dwars over te steken.

Plannen om de Turnhoutsebaan om te vormen tot een fietsstraat, relevante galerieën en andere hippe initiatieven: bommen en granaten lijken plaats te maken voor een positieve noot in de berichtgeving over het Antwerpse district. Met de Roma, Trix en Rataplan staat Borgerhout natuurlijk al lang op de kaart van muziekliefhebbers. Maar er zijn meer redenen om aan het Centraal Station de Carnotstraat dwars over te steken. Oud-Borgerhout - oftewel intra muros - ligt binnen de Antwerpse Ring. Hier leiden alle wegen van en naar de Turnhoutsebaan. De drukke verkeersader met z'n stoffenwinkels en bazaars is vooral gekend van concertzaal Roma. Maar ook andere architecturale hoogstandjes kregen er een nieuwe bestemming. In het neoclassicistische pand van het vredegerecht zit nu BorGerHub, een conceptstore met pop-ups van creatieve starters - alles duurzaam en lokaal. Een bankgebouw wat verderop wordt weldra Baan, nog een hub voor lokale ondernemers. Sla zeker de zijstraten in, met Bar Bakeliet (Laar 11) en Bistro Estelle (Laar 10) of nieuwkomer bakker Boulot (Sint-Marcusstraat 27) waar het zuurdesembrood op dag één nog voor openingstijd was uitverkocht. Voor een goed feestje been je richting Pekfabrik in de Kattenberg. Eigenaar en dEUS-muzikant Klaas Janssens opende er net nog restaurant Essen op het Vinçotteplein. Steek je de Turnhoutsebaan over bij tramhalte Drink, dan kun je een wijntje gaan drinken bij gastronomische wijnbar Glou Glou op het Moorkensplein. Ook in de Kerkstraat kun je food sharen op hoog niveau, bij Brutal. Of kies voor de Sint-Janstraat en trek met een ijsje van Borgo Gelato naar het Krugerpark - het enige en bovendien erg bescheiden Borgerhoutse park intra muros. Gelukkig kon Borgerhout in 1914 een voormalig kasteeldomein op de kop tikken buiten de Ring, nu het gezellige Te Boelaerpark. Het flinke stuk groen - zonder kasteel maar met kranige oude bomen - is zonder meer geliefd. En ook in de statige lanen om deze groene long duiken de leukste plekjes op. Koplopers waren lunchzaak Café Josee en het relaxte Bar Brul, met parkzicht van op de terrassen. Ook Michelin- approvedAtelier Maple zit hier al enkele jaren, in een prachtig art-nouveaupand. Anno 2022 kwam daar café Foxy bij, en deli Barrio, een heerlijke wijn- en foodbar. Verder weg van het park profiteren ze mee van de goede vibes, zoals het veelgeprezen Koreaanse restaurant Table d'Ho op de Gitschotellei. Verpakkingsvrije winkel Bocal palmde dan weer het schattige oude kruidenierspand op de Lodewijk van Berckenlaan in. Deze lente zijn er trouwens nog enkele openingen op til, een goed moment om die microcitytrip alvast in te plannen.