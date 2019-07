Op zondag 7 juli organiseert de Vereniging Voor Sterrenkunde (VVS) de Zonnekijkdag. Op een twintigtal plaatsen in Vlaanderen kan je veilig met telescopen naar de zon gaan kijken.

Tientallen amateur-astronomen van de VVS, verspreid over een twintigtal kijkposten in Vlaanderen, staan op zondagmiddag klaar om de bezoekers met telescopen te begeleiden op een reis naar de zon. Met speciale apparatuur is het felle zonlicht voldoende te temperen. Zo kan men op een veilige manier het oppervlak van de zon waarnemen en zien hoe actief dit hemellichaam wel is. Vooral de zonnevlekken, zonnevlammen en de atmosfeer zijn het bekijken waard. Als het weer zou tegenzitten, hebben sommige kijkposten een vervangprogramma klaar.

Wie zelf naar de zon wil kijken, dient dit altijd op een veilige manier te doen, beklemtoont de organisatie van amateur-astronomen. Kijk nooit zomaar, zelfs niet met een zonnebril of als de zon laag aan de horizon staat. Probeer ook zeker nooit met een verrekijker of een telescoop te kijken zonder de juiste zonnefilter, omdat dit kan leiden tot onherstelbare oogschade.