Voor het eerst zal de zomerzonnewende in Stonehenge live op internet uitgezonden worden.

Normaal trekken op 21 juni, de langste dag van het jaar, tienduizenden mensen naar Stonehenge om daar de opkomst van de zon te zien. Dat is dit jaar in verband met de coronacrisis niet mogelijk. En daar heeft English Heritage, de beheerder van de prehistorisch site, een oplossing voor bedacht. Voor het eerst zal de zonnewende live te volgen zijn via internet.

Je moet er natuurlijk wel vroeg voor opstaan. Rond een uur of vijf komt de zon op tussen de ongeveer 4.500 jaar oude stenen en zorgt ervoor dat het monument in een bijzonder licht baadt.

. © Getty Images

Stonehenge heeft voor druïden en heidenen een bijzondere betekenis. Ze geloven dat het stenen monument is opgericht om religieuze redenen. Viering van de zomer- en winterwende vindt waarschijnlijk al duizenden jaren plaats in Stonehenge. De bezoekers hullen zich in bijzondere en vaak kleurrijke kostuums en dansen, zingen, doen aan yoga en voeren allerlei rituelen uit om de krachten van de natuur te eren. In de zomer van 2019 namen zo'n tienduizend mensen deel aan de viering.

. © Getty Images

. © Getty Images

