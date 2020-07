De voorjaarsvlinders zijn verdwenen, nu is het wachten op de zomersoorten. Natuurpunt vraagt om vanaf vandaag vlinders te tellen in je tuin en hen de resultaten door te spelen.

Er komt geen grote wetenschap aan te pas: je telt gewoon een keer exact vijf minuten hoeveel vlinders er door je tuin dartelen. Wie echter meerdere tellingen wil doen, mag dat, en wel nog tot 26 juli.

Het lijkt misschien wat kalm op vlindervlak, maar nu de voorjaarsvlinders uitgevlogen zijn, is het even wachten op de zomersoorten. Al konden sommige toch niet wachten en lopen ze wat voor op schema. Al bij al ziet 2020 er echter een normaal jaar uit, op vlindervlak althans.

In 2018 en 2019 was de hitte voor heel wat vlinders nefast. Bepaalde dagvlindersoorten die zich ophouden bij brandnetels, zoals de dagpauwoog, het landkaartje en de kleine vos, hebben het ook in 2020 moeilijk. Andere, zoals de koninginnenpage, de kleine parelmoervlinder en zelfs de zeldzame grote weerschijnvlinder, doen het dan weer erg goed. Je kan de vlindersoorten leren herkennen via de website van Natuurpunt.

Er komt geen grote wetenschap aan te pas: je telt gewoon een keer exact vijf minuten hoeveel vlinders er door je tuin dartelen. Wie echter meerdere tellingen wil doen, mag dat, en wel nog tot 26 juli.Het lijkt misschien wat kalm op vlindervlak, maar nu de voorjaarsvlinders uitgevlogen zijn, is het even wachten op de zomersoorten. Al konden sommige toch niet wachten en lopen ze wat voor op schema. Al bij al ziet 2020 er echter een normaal jaar uit, op vlindervlak althans.In 2018 en 2019 was de hitte voor heel wat vlinders nefast. Bepaalde dagvlindersoorten die zich ophouden bij brandnetels, zoals de dagpauwoog, het landkaartje en de kleine vos, hebben het ook in 2020 moeilijk. Andere, zoals de koninginnenpage, de kleine parelmoervlinder en zelfs de zeldzame grote weerschijnvlinder, doen het dan weer erg goed. Je kan de vlindersoorten leren herkennen via de website van Natuurpunt.